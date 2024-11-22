Jammer Hackathon - пошук РЕБ-рішень для боротьби з ворожими дронами

22 ноября 2024 г., 12:35

Дрони — головні геймченджери цієї війни. Ворог постійно проводить масштабні операції, використовуючи БпЛА, тому нам потрібні рішення, які здатні ефективно їх нейтралізовувати.

Brave1 та інвестиційний фонд D3 шукають розробників радіоелектронних рішень на Jammer Hackathon, який пройде 29 листопада - 1 грудня.

Потрібні розробки, які:

— перешкоджатимуть роботі дронів — Dji Mavic 3, Autel 4T та інших за допомогою кібервпливу та впливу на протоколи керування й компоненти БпЛА

— автоматично виявлятимуть дрони та відстежуватимуть їх

Якщо ви програміст, математик, інженер, дослідник, науковець, студент або стартап, долучайтеся до хакатону та ставайте частиною технологічної війни.

На хакатоні команди розроблятимуть свої проєкти й пітчитимуть їх професійному журі, а найефективніші розробки отримають кошти на реалізацію.

Призовий фонд хакатону складає $100 000

Ваше рішення може змінити перебіг війни.

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