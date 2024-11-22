Італія допомагатиме Україні відновлювати енергетику

22 ноября 2024 г., 10:25

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Міністерство економіки України заявило, що Італія допоможе Україні відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені під час російських обстрілів, і сприятиме залученню міжнародних донорів та приватних компаній до відновлення України. Саме про це йшлося на бізнес-форумі «Італія підтримує «Зроблено в Україні», що пройшла у Римі.

Участь у заході взяли Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, Віце-прем’єр-міністр – Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, Міністр підприємництва та виробництва Італії Адольфо Урсо, а також представники українського та італійського бізнесу.

Під час заходу Італія підтвердила свої зобов'язання спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділити 200 млн євро для найбільшої гідрогенеруючої компанії України «Укргідроенерго». Згідно з угодою, яку було укладено в лютому 2024 року, кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності «Укргідроенерго» для забезпечення стійкості роботи компанії.

«Хочу подякувати Італії за ту підтримку, яку вони надають Україні — від 320 млн євро бюджетної підтримки, прихистку для 160 тис. наших громадян, до важливого рішення G7 щодо надання Україні кредиту на 50 млрд доларів США, який погашатиметься коштом доходів від заарештованих російських активів. Крім того, Італія є важливим торговим партнером України - 4,4% всього нашого експорту йде до Італії. Саме політика Made in Italy надихнула нас запустити свій аналог цієї політики. Це дає нам впевненість, що ми можемо реалізувати амбітні проєкти бізнесової співпраці, посилимо наш енергетичний сектор і спільно втілюватимемо інфраструктурні проєкти», — зазначила Юлія Свириденко.

Італійська сторона наголосила, що продовжить підтримку урядової політики «Зроблено в Україні», а італійський бізнес висловив зацікавленість щодо співпраці з українськими підприємствами у п’яти ключових секторах української економіки — металургії та критичні матеріали, розвитку відновлювальних джерел енергії, оборонній промисловості, агропереробці та машинобудуванні.

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