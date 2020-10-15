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Точки доступа EnGenius EnSky и Cloud теперь с пожизненной гарантией

15 октября 2020 г., 16:24

Точки доступа EnGenius EnSky и Cloud теперь с пожизненной гарантией

Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор EnGenius, объявила, что линейка точек доступа серии EnGenius EWS (линейка EnSky) и серии EnGenius ECW (линейка Cloud) с октября получили условно-пожизненную гарантию. Об этом вендор выпустил соответствующие официальные документы.

Как сообщается, это означает, что при отсутствии механических повреждений устройство, вышедшее из строя, подлежит замене на протяжении всего жизненного цикла до момента EoS + 2 года.

Представители «Elcore Украина» отметили, что EnGenius является пионером в области беспроводной передачи данных на дальние расстояния. Являясь основным брендом корпорации Senao Networks, компания представляет по всему миру обширное портфолио беспроводных решений - начиная от систем корпоративного класса и заканчивая устройствами для домашнего пользования. Многие лидеры индустрии сетевых технологий выбрали EnGenius и Senao в качестве основных OEM- и ODM-партнеров для производства своего оборудования: Cisco, Avaya, DELL SonicWall, Aerohive, Fortinet, Extreme Networks, WatchGuard.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

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