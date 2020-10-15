Точки доступа EnGenius EnSky и Cloud теперь с пожизненной гарантией

15 октября 2020 г., 16:24
Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор EnGenius, объявила, что линейка точек доступа серии EnGenius EWS (линейка EnSky) и серии EnGenius ECW (линейка Cloud) с октября получили условно-пожизненную гарантию. Об этом вендор выпустил соответствующие официальные документы.Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore
Как сообщается, это означает, что при отсутствии механических повреждений устройство, вышедшее из строя, подлежит замене на протяжении всего жизненного цикла до момента EoS + 2 года.
Представители «Elcore Украина» отметили, что EnGenius является пионером в области беспроводной передачи данных на дальние расстояния. Являясь основным брендом корпорации Senao Networks, компания представляет по всему миру обширное портфолио беспроводных решений - начиная от систем корпоративного класса и заканчивая устройствами для домашнего пользования. Многие лидеры индустрии сетевых технологий выбрали EnGenius и Senao в качестве основных OEM- и ODM-партнеров для производства своего оборудования: Cisco, Avaya, DELL SonicWall, Aerohive, Fortinet, Extreme Networks, WatchGuard.
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