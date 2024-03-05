Швидкість завантаження на Android-телефон у стільниковій мережі Starlink досягає 17 Мбіт/с

5 марта 2024 г., 13:35

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CEO компанії SpaceX Ілон Маск опублікував днями у Твіттері дані тесту, що демонструє можливості технології з завантаження даних за допомогою немодифікованого телефону Samsung на базі ОС Android. У тесті використовувалися орбітальні супутники Starlink для передачі файлу розміром 60,3 МБ. При його завантаженні була досягнута швидкість від 15,6 до 17,2 Мбіт/с.



Як видно на скриншоті, стільникова система Starlink компанії SpaceX може запропонувати швидкості 4G LTE, хоча й на низькому рівні та з 15-відсотковою втратою пакетів.



Маск також зазначив, що швидкість завантаження 17 Мбіт/с можлива тільки в районах із невеликим покриттям стільникового зв'язку, де менше радіоперешкод. "Це поточна пікова швидкість на один промінь, а промені великі, тому ця система ефективна тільки там, де немає наявного стільникового зв'язку", - написав він у своєму твіті.



Астроном Джонатан Макдауелл додає, що супутники Starlink наразі перебувають на орбіті Землі на відстані 360 кілометрів, що приблизно на 200 кілометрів нижче за їхню кінцеву робочу висоту. Тому пікова швидкість завантаження даних, ймовірно, знизиться, коли супутники піднімуться на вищу орбіту.



Проте тест швидкості показує, що стільникова система Starlink компанії SpaceX перевершує інших супутникових провайдерів у передачі даних на мобільні телефони. Наприклад, Apple пропонує супутникову службу Emergency SOS для iPhone, але наразі вона обмежується текстовими повідомленнями.



SpaceX розробляє систему Starlink "Direct to Cell", щоб користувачі могли підключатися до інтернету навіть у мертвих зонах стільникового зв'язку. Усе, що їм потрібно буде зробити, це використовувати свій телефон у зоні з хорошим оглядом неба.



Нещодавно SpaceX також продемонструвала, як стільникова система Starlink використовується для публікації твітів і передавання SMS-повідомлень із немодифікованих смартфонів. Наразі на орбіті перебувають тільки шість супутників "прямого стільникового зв'язку", але найближчими місяцями компанія планує відправити ще 840 таких супутників. Мета - запустити стільникову систему Starlink для користувачів T-Mobile наприкінці цього року, спочатку для обміну SMS-повідомленнями, а у 2025 році - для підтримки дзвінків та інтернету.



Компанія AT&T, що конкурує, працює над власною стільниковою супутниковою системою спільно з AST SpaceMobile, яка минулого року змогла забезпечити швидкість завантаження 14 Мбіт/с за допомогою власного прототипу супутника.

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