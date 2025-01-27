Щодо оподаткування посилок

27 января 2025 г., 17:25

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Прочитав допис Анатолія Амеліна, якого, до речі, я дуже поважаю, на тему посилок. Останнім часом з’явилося багато дописів на цю тему. Виною тому стала новина, що у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які зможуть істотно змінити підхід до оподаткування товарів, що відправляються через поштових операторів. Переважно лунає критика цієї ініціативи, водночас акценти в цій дискусії часто навмисно або, можливо, через нерозуміння, зміщуються в абсолютно популістську позицію, нібито захисту інтересів пересічних громадян України. У реальності ж, хтось просто захищає свій бізнес, намагаючись якомога довше продовжити поточний статус-кво, хтось намагається заробити собі «політичні бали» напередодні можливих виборів цієї осені, а є й ті, хто просто любить «покричати», абсолютно не розуміючись на питанні.

Що я хочу з цього приводу сказати. Почну з основної претензії, яку озвучують практично всі критики цієї ініціативи, а саме, що введення в дію цих законопроєктів завдасть непоправної шкоди інтересам звичайних громадян.

Напевно, для початку, було б правильно розібратися, кого автори розуміють під визначенням «звичайний громадянин України».

Якщо вони під цим розуміють тільки тих, хто користується благами цієї безподаткової схеми отримання товарів. То в мене виникає справедливе запитання, а чи є громадянами України власники та співробітники різних компаній, починаючи з традиційної роздрібної торгівлі, онлайн-магазинами та закінчуючи компаніями з виробництва будь-чого, які, отримуючи імпортний товар (готові вироби, різноманітні компоненти тощо) вартістю до 150 євро, усе-таки сплачують і ПДВ, і митні збори з будь-якої вартості? Чому ці українські компанії опиняються в абсолютно дискримінаційних умовах, порівняно із закордонними маркетплейсами?

Далі, скажіть мені, чи є громадянами України всі ті, хто отримують зарплату, пенсію, різну допомогу, що фінансуються коштом бюджету, всі, хто служить у лавах ЗСУ, і хто справді захищає інтереси громадян України в цей момент? Відповідь очевидна, як очевидно і те, що все це фінансується коштом різних податків з бюджету України. Основними платниками податків є українські компанії, які в цей непростий час мусять не лише якось виживати, попри втрату активів, нестачу робочих рук, а водночас ще й конкурувати із закордонними маркетплейсами, які чомусь звільнені абсолютно від усіх податків, імпортуючи товар в Україну. І чомусь ніхто не цікавиться долею українських бізнесів у цій ситуації. Запитайте, і вам розкажуть, що за останній рік, коли кількість посилок зросла з 75 млн до більш як 100 млн, у цей самий час обороти й прибутки багатьох українських компаній впали відповідно.

І ось ще на тему захисту інтересів пересічних громадян. Чому ніхто не обурюється, що всі громадяни України, купуючи товар або послугу на території України, абсолютно спокійно платять ПДВ, податок на прибуток, усі можливі види податків на доходи, військовий збір зрештою, зашиті у вартість товару? З огляду на те, що загальний роздрібний товарообіг у рази перевищує, поки що, товарообіг за ввезеними посилками, потрібно просто кричати про грабіж наших співгромадян. Ау, де наші захисники інтересів пересічних громадян? Мабуть, лібертаріанство закінчується там, де починається конфлікт із власними інтересами. Хтось з експертів наводить як приклад умовного Івана Іванченка, який не зможе купити умовні кросівки Adidas на 20% дешевше, хтось пише, що це створить величезні проблеми для наших військових і волонтерів.

Спробуймо розібратися детально за кожним пунктом. Наприклад, чому різниця в товарі, який надходить з країн ЄС, зазвичай становить близько 20%? Не тільки тому, що чинна ставка ПДВ в Україні дорівнює 20%. А ще й тому, що багато компаній, які продають товар в Україну, абсолютно легально відшкодовують експортний ПДВ у себе в країні. Особливо це любить робити польський бізнес. Ну а чому не робити, Україна ж дає змогу не платити податки під час імпорту товарів із Польщі, а український товар до Польщі без податків не можна завезти, хоч у посилках, хоч у фурах.

Про різницю в ціні в 3-5 разів навіть не хочу писати, чиста маніпуляція цифрами. Наприклад, у дописі шанованого мною журналіста Євгена Плінського наводиться приклад вартості миші в 383 грн на AliExpress та вартості тієї самої миші на Розетці за 1659 грн. Але чомусь не згадується пропозиція цієї ж самої миші на тій самій Розетці за 417 грн. Так, різниця є, близько 8%, але ніяк не в 3-5 разів. Взагалі, потрібно розуміти, що Розетка – це маркетплейс, де викласти товар може будь-хто, зокрема й перекупник з AliExpress або Temu, і я впевнений, що саме так там це і відбувається.

Щодо військових і волонтерів, які купують запчастини до дронів, РЕБів тощо, взагалі все, що стосується військової номенклатури. Не можу точно сказати, але, наприклад, із заявленої кількості в один мільйон, які виробляють українські виробники дронів, навряд чи якась вагома кількість робиться кустарно, десь у гаражі чи на кухні. Держава звільнила весь імпорт за цією номенклатурою від податків і немає жодного сенсу возити промислові партії товару через посилковий канал. При цьому, якщо це дійсно важливо, я не бачу великої проблеми виключити від оподаткування ці позиції й при імпорті в посилках. Потрібно лише внести невеликі доповнення до законопроєкту щодо змін до Митного кодексу.

І говорімо чесно, 99% товару, який перевозять у посилках, це звичайний ширвжиток, який жодним чином не впливає на ситуацію на фронті або, наприклад, на бізнес ветеранів, якщо вони, звісно, не займаються перекуповуванням з китайських сайтів. А тим ветеранам, які займаються реальним бізнесом було б правильно дати певні преференції, але це вже тема для окремої серйозної розмови.

Повертаючись до посту Амеліна, не зовсім розумію, навіщо автор порівнює рівень життя в ЄС та Україні. Якщо це пов'язано з механізмом справляння податку на додану вартість через платформу IOSS, який практикується в країнах Європейського Союзу, то це була якраз пропозиція всіх поштових операторів, починаючи з Укрпошти й закінчуючи Meest. Український бізнес пропонував стягувати податок за аналогією зі стягненням податку при перевищенні порога 150 євро зараз. У поданий законопроєкт внесли норму, яку запропонували поштові оператори, і то за рік після ухвалення Закону, тобто в кращому разі з середини 2026 року. Скільки ще пройде посилок за цей час і скільки країна ще втратить від цієї «дірки на кордоні», одному богу відомо. За деякими підрахунками, за минулий рік бюджет України недоотримав, тільки у вигляді прямого збитку в розмірі близько 13 млрд грн, не рахуючи непрямих втрат від скорочення бізнесів українських компаній. На ці гроші, наприклад, можна було б купити 300 тис. дронів різних типів або 500 тис. дронів-ракет «Паляниця». Чи потрібно це нашим військовим, питання риторичне.

Далі, автор наводить як приклад оподаткування посилок у США. Але чомусь тут не порівнюється рівень життя. Напевно, щоб зовсім не вводити в депресію наших співгромадян. І звісно він не пише про те, що американський конгрес також готує законопроєкт, який обкладе весь імпорт з Китаю додатковими тарифами. Особливо це стосується товарів, які потрапляють у США через посилки, оскільки на прямий імпорт із Китаю тарифи було введено раніше. І думаю, що ніхто не сумнівається в тому, що нова адміністрація Трампа вже точно ніяк не залишить без захисту американський бізнес, навіть якщо для цього доведеться обкласти новими тарифами товар з усіх країн.

І на завершення посту, хочу ще раз повторити, основна мета цього законопроєкту – це прибрати дискримінацію українського бізнесу перед закордонним, дати можливість українським виробникам на рівних конкурувати із закордонними компаніями, наповнити бюджет країни, яка перебуває у стані війни і яка гостро потребує коштів, щоб підвищити свою обороноздатність.

Щодо оподаткування посилок

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