Що можуть сучасні рішення з кібербезпеки на базі АІ

13 ноября 2023 г., 17:41

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Генеративний AI, безумовно, це сьогодні трансформаційна сила, яка змінює парадигму кібербезпеки. На відміну від традиційних систем, заснованих на правилах, GenAI навчається та адаптується, залишаючись на крок попереду кіберзагроз. Цей революційний підхід виявився корисним у виявленні та зменшенні вразливостей, які раніше важко було розпізнати.

GenAI використовує величезні масиви даних, щоб зрозуміти закономірності, аномалії та потенційні ризики. Постійно навчаючись і розвиваючись, технологія покращує свою здатність виявляти та запобігати кіберзагрозам у режимі реального часу.

Наприклад ThreatCloud AI від Check Point має більш ніж 40 функцій на основі штучного інтелекту для захисту від найсучасніших кіберзагроз.

Ось деякі з ключових механізмів штучного інтелекту в арсеналі компанії для запобігання загрозам.

Так озброєний механізмами глибокого навчання, Zero-Phishing blade захищає в режимі реального часу від фішингових атак "нульового дня". Він перевершує традиційні антифішингові рішення, виявляючи в чотири рази більше фішингових сторінок "нульового дня", і перевершує постачальників рішень для захисту на основі штучного інтелекту на помітні 40% у виявленні.

DeepPDF - найсучасніше доповнення до лінійки продуктів компанії зі штучним інтелектом, призначене для виявлення та запобігання масштабним фішинговим кампаніям, які розгортають шкідливі PDF-файли. Ретельно аналізуючи структуру PDF-файлів, вбудовані зображення, URL-адреси та необроблений вміст, DeepPDF чудово розпізнає фішингові макети, успішно нейтралізуючи широкий спектр кампаній.

Захищаючи від локальних і глобальних атак з підробкою брендів, механізм Brand Spoofing Prevention Engine перевіряє нові домени одразу після реєстрації. Завдяки превентивному запобіганню, потенційні спроби підробки брендів припиняються до того, як вони можуть бути використані для атаки.

Використовуючи технологію машинного навчання, LinkGuard виявляє шкідливі LNK-файли. Заглиблюючись у хитросплетіння LNK-файлів, він препарує їх до самого ядра, виявляючи виконання шкідливого коду та аналізуючи аргументи командного рядка.

MemDive, що стоїть на сторожі від шкідливих програм, які намагаються обійти заходи безпеки, довів свою ефективність у запобіганні різноманітним спробам пакувальників на основі командного коду. Серед нещодавніх успіхів - запобігання спробам запуску програми-вимагача STOP і RedLine Stealer.

Використовуючи можливості штучної нейронної мережі, DeepDNS відстежує та блокує кампанії, які зловживають DNS. Захист від тунелювання DNS ThreatCloud AI використовує передовий механізм глибокого навчання на основі даних для аналізу DNS-запитів, ефективно розуміючи та запобігаючи спробам тунелювання.

Ці потужні механізми вже доступні для наших клієнтів і вони забезпечують надійний захист від постійно мінливого ландшафту загроз. І що важливо, мова йде не тільки про запобігання атакам, але й про їх випередження.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні