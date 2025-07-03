Шахраї навіть reCAPTCHA використовують в злочинних цілях

3 июля 2025 г., 16:45

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Традиційний рейтинг найбільш поширених кіберзагроз за останні пів року представила компанія Eset. Зокрема поточного року на 500% зросла кількість атак з використанням техніки обману з фальшивими перевірками на сайтах, чи користувач не бот. Також на 160% збільшилося виявлення рекламного програмного забезпечення на пристроях Android, а шахрайство з використанням NFC підвищилося більш ніж у 35 разів.

Користувачі вже звикли до рутинних перевірок reCAPTCHA на великій кількості сайтів. І навіть цю технологію кіберзлочинці перетворили на новий метод для атаки. Техніка соціальної інженерії під назвою ClickFix відображає фальшиву помилку під час перевірки, яка маніпулює жертвою, змушуючи її копіювати, вставляти та виконувати шкідливі команди на своїх пристроях. Вона призводить до завантаження різних загроз, зокрема програм для викрадення даних, програм-вимагачів, троянів для віддаленого доступу, криптомайнерів, інструментів для подальших зловмисних дій після отримання доступу до системи жертви. Ці атаки спрямовані на всі основні операційні системи, зокрема Windows, Linux та macOS. В результаті в період з грудня 2024 року до травня 2025 року ця загроза опинилася на другому місці серед найпоширеніших шкідливих програм.

Нова складна загроза для Android під назвою Kaleidoscope відображає велику кількість нав'язливої реклами на пристрої за допомогою оманливої схеми небезпечних програм-двійників. Це своєю чергою знижує продуктивність пристроїв. Kaleidoscope розроблена для обману рекламодавців та магазинів додатків.

Кіберзлочинці створюють дві майже ідентичні версії однієї програми – нешкідливу, доступну в офіційних магазинах додатків (приманка), та шкідливу версію, що розповсюджується через сторонні магазини (загроза). Шкідливий додаток генерує нав'язливу, небажану рекламу, щоб шахрайським шляхом отримувати дохід від реклами. У зв’язку з появою цієї небезпечної загрози активність рекламного ПЗ на пристроях Android зросла на 160%.

Технологія NFC широко використовується у мобільних платіжних додатках, зокрема Google Pay та Apple Pay. Користувачі можуть здійснити оплату за лічені секунди, лише доторкнувшись телефоном або смарт-годинником до касового термінала. Тож кіберзлочинці також почали використовувати NFC у своїх шкідливих схемах. За останні пів року кількість випадків шахрайства з використанням технології NFC зросло більш ніж у 35 разів.

Зокрема загроза GhostTap викрадає дані банківських карток, щоб зловмисники могли завантажувати картки жертв у власні цифрові гаманці та використовувати телефони для шахрайських безконтактних платежів у всьому світі.

Тоді як загроза SuperCard X маскується під безпечний додаток, пов'язаний з NFC, який після встановлення на пристрій жертви непомітно збирає та передає дані банківської картки в режимі реального часу для швидкої оплати.

В той час, як загроза SnakeStealer (також відома як Snake Keylogger), за даними телеметрії Eset стала найбільш поширеною програмою для викрадення даних. Можливості SnakeStealer передбачають запис натискань клавіш, крадіжку збережених облікових даних, створення скриншотів та збір даних буфера обміну.

Щоб захистити свої пристрої, спеціалісти Eset рекомендують завантажувати лише перевірені програми з офіційних магазинів, не переходити за невідомими посиланнями, на додаток до паролів застосовувати багатофакторну автентифікацію для входу в облікові записи та використовувати програми для захисту комп’ютерів, смартфонів та смарт-телевізорів від кіберзагроз.

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