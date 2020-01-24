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Сервис Gett наконец-то становится прибыльным

24 января 2020 г., 13:43

Сервис Gett наконец-то становится прибыльным

Израильская компания Gett, разработчик платформы для заказа статьи, сообщила о получении первой операционной прибыли с момента своего основания в 2010 г.
Операционная прибыль по итогам четвертого квартала 2019 г., рассчитанная по EBITDA составила 300 тыс. долл. Теперь, как отмечается, компания прибыльна по всем направлениям - транспортировки, доставки и сервиса шаттл. Правда, это без учета трат на исследования и разработки.

Согласно данным Gett, на сегодняшний день более 17 тыс. компаний используют технологии Gett в рамках B2B-сервиса девятого поколения. Причем ежемесячно эта цифра увеличивается на 400-500 новых бизнес-заказчиков. Также сообщается, что платформа Gett b2b «Generation 10» позволит корпоративным клиентам объединить все свои потребности по наземным поездкам в рамках одной платформы бронирования.
В декабре Gett заключил соглашение с сервисом Lyft о предоставлении его услуг через свою систему заказа.

Сервис Gett наконец-то становится прибыльным


Стоит также отметить, что компания Gett последние несколько лет планирует выход на биржу, но ее руководство связывало этот шаг с получением  первой прибыли.


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