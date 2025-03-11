ServiceNow придбає Moveworks за 2,85 млрд дол.

11 марта 2025 г., 10:25

0

Tweet

Компанія ServiceNow офіційно повідомила про придбання Moveworks, яка створює інструменти автоматизації завдань штучного інтелекту та корпоративних АІ-агентів, призначених для оптимізації робочих процесів співробітників.

ServiceNow заплатить за Moveworks 2,85 млрд дол. готівкою та акціями. Очікується, що угода буде закрита у другій половині цього року за умови отримання схвалення регуляторних органів та інших умов.

Після раунду фінансування у 2021 році на суму 200 мільйонів доларів, який спільно очолили Tiger Global та Alkeon Capital, компанія Moveworks була оцінена у 2,1 млрд дол.

«З придбанням Moveworks ServiceNow зробить ще один гігантський стрибок вперед у трансформації бізнесу на основі агентного AI, - сказав Аміт Завери (Amit Zavery), президент, головний операційний директор і директор по продуктах ServiceNow. - Оскільки агентний AI і пошук корпоративного рівня назавжди змінюють те, як ми працюємо, ServiceNow вчасно почала розширювати можливості співробітників за допомогою AI».

За словами Завері, команда Moveworks буде об'єднана з ServiceNow, щоб інтегрувати можливості агентного AI з існуючими можливостями AI-агентів компанії. Агенти штучного інтелекту - це тип штучного інтелекту, який здатний виконувати дії з мінімальним контролем з боку людини, обробляти дані з різних джерел, включаючи текст, голос і відео, і діяти як випереджаючі віртуальні помічники. У галузі тенденція агентного AI набуває популярності завдяки здатності штучного інтелекту автоматизувати рутинні завдання для працівників, щоб вони могли зосередитися на більш творчій роботі, пов'язаній із знаннями.

Компанія Moveworks розробила власний AI-асистент, який може допомогти співробітникам в автоматизації продажів, управління взаємовідносинами з клієнтами, фінансами та людськими ресурсами. Оскільки агенти AI компанії мають повний доступ до всіх даних підприємства в режимі реального часу, вони можуть легко тримати продавців в курсі подій під час роботи з клієнтами. Вони також можуть допомагати створювати електронні листи, проводити дослідження та надавати миттєві інсайти під час взаємодії з потенційними контактами.

«Moveworks приховує складність, з якою співробітники стикаються на роботі, надаючи їм інтуїтивно зрозумілу та цікаву відправну точку для пошуку та керування діями в будь-якій корпоративній системі», - сказав співзасновник та генеральний директор Бхавін Шах (Bhavin Shah). - Ставши частиною ServiceNow, ми отримали неймовірну можливість прискорити наші інновації та виконати наші обіцянки за допомогою їхньої платформи на основі агентів штучного інтелекту, яка переосмислить користувацький досвід для співробітників та команд обслуговування клієнтів».

Компанія ServiceNow заявила, що розширення послуг агентського ШІ стало її найбільш швидкозростаючою пропозицією: на кінець минулого року майже 1 000 клієнтів уклали контракти на рішення Pro Plus AI на суму понад 200 мільйонів доларів на рік.

Аналітики вважають, що придбання Moveworks може допомогти ServiceNow утримати високі темпи зростання продажів на конкурентному ринку хмарного програмного забезпечення.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS