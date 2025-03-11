Тор10 найбільших світових виробників чипів встановили новий квартальний рекорд

11 марта 2025 г., 11:45

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Останнє дослідження TrendForce показує, що світова напівпровідникова промисловість продемонструвала поляризовані тренди в четвертому кварталі 2024 року. Високий попит на сервери штучного інтелекту, флагманські смартфони і нові платформи для ПК сприяв зростанню поставок пластин, вироблених за новітніми техпроцесами. Це зростання допомогло компенсувати уповільнення попиту на більш зрілі технологічні норми, що дозволило 10 найбільшим ливарним компаніям досягти майже 10% зростання виручки у порівнянні з попереднім кварталом, досягнувши 38,48 млрд дол. і встановивши ще один галузевий рекорд.

TrendForce зазначає, що нові торгові тарифи США, запроваджені адміністрацією Трампа, почали впливати й на галузь виробництва чипів. Очікується, що сплеск нещодавніх замовлень на телевізори, ПК та ноутбуки для США в IV кв. 2024 р. продовжиться і в I кв. Цього року. Крім того, китайська програма субсидування споживачів, запроваджена наприкінці минулого року, стимулювала дострокове поповнення запасів серед клієнтів підприємств сегмента. У поєднанні зі стійким попитом на мікросхеми TSMC, пов'язані зі штучним інтелектом, і вдосконалену упаковку, ці фактори свідчать про те, що, незважаючи на те, що перший квартал був сезонно слабким, дохід виробників чипів знизиться лише незначно.

TSMC продемонструвала зростання поставок пластин у порівнянні з попереднім кварталом, що збільшило виручку до 26,85 мільярда доларів. Компанія забезпечила собі частку ринку в 67%, ще більше затверджуючи свою лідируючу позицію.

Samsung Foundry посіла друге місце, її дохід знизився на 1,4% кв/кв до 3,26 млрд дол., тобто 8,1% ринкової частки. Дохід від нових клієнтів, що замовляють вироби найбільш прогресивних техпроцесів, не зміг повністю компенсувати втрату замовлень від основних існуючих клієнтів, що призвело до незначного зниження продажів.

SMIC зіткнулася з коригуванням запасів клієнтів, що призвело до зниження поставок пластин. Однак нарощування нових потужностей з випуску 12-дюймових та оптимізація асортименту продукції сприяло збільшенню обсягів виробництва змішаних ASP, що допомогло компенсувати втрати. В результаті, дохід SMIC збільшився на 1,7% кв/кв до 2,2 млрд дол., забезпечивши їй 5,5% частку ринку та третю позицію.

UMC отримала вигоду від попередніх замовлень клієнтів, завдяки чому завантаження виробничих потужностей та обсяги відвантажень перевищили очікування. Це пом'якшило вплив зниження ASP, що призвело до незначного падіння доходу на 0,3% кв/кв до 1,87 млрд дол. і дозволило компанії посісти четверте місце.

GlobalFoundries збільшила обсяги поставок пластин і зберегла п'яте місце в рейтингу. Однак зростання доходу було частково нівельоване незначним зниженням ASP, що призвело до зростання доходу лише на 5,2% кв/кв до 1,83 млрд дол.

HuaHong Group посіла шосте місце, її дохід у четвертому кварталі зріс на 6,1% кв/кв до 1,04 млрд дол. На 12-дюймових заводах HHGrace спостерігалося незначне поліпшення використання потужностей, що сприяло збільшенню поставок пластин і ASP. Тим часом, HLMC отримала вигоду від китайської програми субсидування побутової техніки та поповнення запасів, що ще більше підвищило коефіцієнт використання потужностей.

Компанія Tower Semiconductor зберегла за собою сьоме місце з 4,5% кв/кв зростанням виручки до 387 млн дол, оскільки покращення ASP компенсувало вплив нижчого завантаження виробничих потужностей.

VIS посів восьме місце, показавши зниження виручки на 2,3% кв/кв до 357 млн дол. через зниження споживчого попиту, хоча зростання середніх цін частково компенсувало скорочення відвантажень.

Серед 10 найбільших виробничих компаній Nexchip стала єдиною компанією, яка змінила позицію в цьому кварталі, піднявшись на дев'яте місце з 3,7% зростанням доходу до 344 млн дол. Незважаючи на те, що компанія зіткнулася зі зниженням попиту на DDI для панелей, її поставки зберегли динаміку зростання.

PSMC опустилася на десяте місце через зниження попиту на виробництво пам'яті та споживчих мікросхем. Проте, за підсумками року загальний дохід PSMC залишився дещо вищим, ніж у Nexchip.

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