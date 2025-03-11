У понеділок технологічні мегакомпанії втратили понад 750 млрд дол.

11 марта 2025 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, у понеділок індекс Nasdaq зазнав найсильнішого падіння з 2022 року, а сім найцінніших технологічних компаній втратили понад 750 мільярдів доларів ринкової вартості. Розпродаж цінних паперів спричинили побоювання рецесії та занепокоєння щодо торговельної війни.

Apple очолила список тих, хто отримав найбільші втрати, її ринкова вартість впала приблизно на 174 мільярди доларів. Nvidia впала майже на 140 мільярдів доларів. Провідний виробник мікросхем для штучного інтелекту втратив майже третину своєї вартості всього за два місяці після досягнення нового максимуму в січні.

Tesla зазнала найбільших втрат у відсотках: акції виробника електромобілів впали на 15%, що стало найгіршим днем з 2020 року. Компанія втратила більше половини своєї вартості з моменту, коли ціна її акцій досягла піку в середині грудня.

У понеділок Tesla втратила 130 мільярдів доларів, тоді як Microsoft і Alphabet - 98 мільярдів доларів і 95 мільярдів доларів відповідно.

Капіталізація Amazon впала на 50 мільярдів доларів, а Meta - на 70 мільярдів доларів.

Акції Alphabet і Meta впали більш ніж на 4% в понеділок, в той час як Microsoft і Amazon - на 2% кожна.

Інтенсивні розпродажі посилилися в технологічному секторі, а індекс Nasdaq впав до шестимісячного мінімуму. Багато технологічних компаній покладаються на комплектуючі та виробництво за кордоном, і нові мита можуть підштовхнути ціни вгору. Це також викликало занепокоєння щодо рецесії в США, яку Трамп не виключив в своїй заяві на вихідних.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS