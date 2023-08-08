Schneider Electric покращує інтеграцію з рішенням EcoStruxure

8 августа 2023 г., 13:56

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Schneider Electric оголосила про нові можливості інтеграції в EcoStruxure Building Operation 2023, EcoStruxure Connected Room Solutions, і EcoStruxure Power Monitoring Expert, які допоможуть спростити та прискорити доступ до даних, необхідних для керування споживанням енергії, допоможуть зменшити викиди вуглецю та покращити показники будівлі. Schneider Electric оголосила про нові можливості інтеграції в EcoStruxure Building Operation 2023, EcoStruxure Connected Room Solutions, і EcoStruxure Power Monitoring Expert, які допоможуть спростити та прискорити доступ до даних, необхідних для керування споживанням енергії, допоможуть зменшити викиди вуглецю та покращити показники будівлі.

Як підкреслюється, відкриті та гнучкі рішення EcoStruxure Building допомагають власникам і керівникам об’єктів реагувати на підвищення цін на електроенергію, а також виконувати зобов’язання щодо досягнення нульового рівня викидів вуглецю до 2050 року. Нова функціональність забезпечує бездоганну інтеграцію для отримання практичної інформації та управління декількома системами, зокрема системами будівель, електроживлення, зарядки електромобілів і відновлюваних джерел енергії в єдиному зручному мобільному центрі управління.

«Оскільки 60%1 енергії сьогодні втрачається або витрачається марно, більш електричний і цифровий світ є ключовим для подолання кліматичних та енергетичних криз,- наголосив Андре Маріно (Andre Marino), старший віцепрезидент з цифрових будівель Schneider Electric. - За допомогою модернізованого рішення для управління будівлею, такого як EcoStruxure Building Operation, системи всередині будівлі можна підключити та оцифрувати, що робить енергію більш «видимою» та допомагає зменшити витрати енергії та пов’язані з цим викиди вуглецю до 20%. Ми прагнемо допомогти клієнтам покращити роботу, застосовуючи менше ресурсів, щоб перевершити очікування всіх зацікавлених сторін, залучити й утримати орендарів і покращити досвід тих, хто в будівлях працює, незалежно від того, чи будівлі нові, чи модернізовані».

Зазначається, що Schneider Electric є єдиною компанією, яка інтегрувала некритичне електроживлення у свою систему управління будівлями (BMS), і тепер дані з лічильників електроенергії PowerLogic та показники енергоспоживання доступні через EcoStruxure Building Operation. Крім того, тепер показники зарядних станцій EVlink Pro AC і EVlink Wallbox для електромобілів, а також дані EcoStruxure EV Charging Expert можна інтегрувати з Building Operation і EcoStruxure Power Monitoring Expert. Це дозволяє моніторити та контролювати зарядні станції в єдиному поданні з системою управління будівлі та електроживлення. Керівники об’єктів зможуть зрозуміти, скільки електроенергії споживають зарядні станції для електромобілів на місці, як це впливає на навантаження будівлі та яка якість електроенергії, а також обмежити або відкоригувати потужність, що подається на зарядні станції, наприклад, коли будівля працює автономно.

Нещодавній випуск EcoStruxure Building Operation 2023 забезпечує доступ до більшого обсягу даних про будівлі з усіх постачальників BMS, що робить глобальне підприємство та масштабне розширення об’єктів простішим і гнучкішим. У цьому випуску також представлено EcoStruxure Edge Server, першу автономну «контейнерну» версію програмного забезпечення для систем управління будівлями, яка не потребує витрат на апаратне забезпечення (наприклад, контролери). Рішення Edge Server for Building Operation для експлуатації будівель розгортається швидше, ніж традиційні інсталяції BMS, і є більш стійким і безпечним варіантом, доступним для будівель із сучасною інфраструктурою систем, яка стає все більш поширеною завдяки своїй потужності та ефективності використання ресурсів.

Рішення EcoStruxure Connected Rooms тепер доповнено новими додатковими продуктами для аналізу та контролю систем вентиляції приміщень. Новий контролер SpaceLogic RP-V для змінного об’єму повітря (VAV) працює з датчиком SpaceLogic Insight-Sensor і Building Operation, щоб точно контролювати середовище кімнати на основі анонімної інформації про кількість людей у режимі реального часу, щоб енергія використовувалася лише там і тоді, коли вона потрібна. Було продемонстровано, що рішення для автоматизованих приміщень забезпечують економію енергії (і пов’язану з цим експлуатаційну економію викидів вуглецю) до 23% за рахунок керування системою опалення, вентиляції, кондиціонування та освітлення залежно від кількості людей.

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