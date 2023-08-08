Прибуток на акцію у Check Point Software у другому кварталі зріс на 22%

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Однак доходи від підписки на послуги безпеки зросли - на 14% до 239 млн дол.
Операційний прибуток за GAAP досяг 221 млн дол., що становить 38% від виторгу.
Прибуток на розбавлену акцію за GAAP склав $1,70 порівняно з $1,36 у другому кварталі минулого року, тобто на 25% більше. Прибуток на розбавлену акцію за не-GAAP відповідно $2,00 порівняно з $1,64, що на 22% більше, ніж у попередньому році.
«Другий квартал продемонстрував стійку прибутковість з більш ніж 22-відсотковим зростанням прибутку на акцію. Наша стратегія безпеки платформи продовжує приносити успіх, оскільки дохід від Infinity перевищив 10% від загального доходу за квартал, - заявив Гіл Швед (Gil Shwed), засновник і генеральний директор Check Point Software. - Це було ще більше підкреслено 14-відсотковим зростанням доходів від підписки на послуги безпеки, які охоплюють наші передові рішення для захисту, такі як ThreatCloud AI, CloudGuard і Harmony E-mail. Це пом’якшило певний вплив від того, що клієнти відкладали проекти з оновлення мережевої безпеки. Нашим пріоритетом у майбутньому залишається зростання доходів за рахунок превентивного підходу з акцентом на спільну кібербезпеку, коли кілька продуктів працюють разом для захисту від найскладніших загроз».
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