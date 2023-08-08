Прибуток на акцію у Check Point Software у другому кварталі зріс на 22%

8 августа 2023 г., 14:54

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Check Point Software Technologies оголосила фінансові результати за другий квартал, що закінчився 30 червня 2023 року.

Загальний дохід за означений період склав 589 млн дол., що на 3% більше, ніж було у минулому році

Доходи від продукції та ліцензій - 117 млн дол., що на 12% менше, ніж у попередньому році.

Однак доходи від підписки на послуги безпеки зросли - на 14% до 239 млн дол. Операційний прибуток за GAAP досяг 221 млн дол., що становить 38% від виторгу. Прибуток на розбавлену акцію за GAAP склав $1,70 порівняно з $1,36 у другому кварталі минулого року, тобто на 25% більше. Прибуток на розбавлену акцію за не-GAAP відповідно $2,00 порівняно з $1,64, що на 22% більше, ніж у попередньому році. «Другий квартал продемонстрував стійку прибутковість з більш ніж 22-відсотковим зростанням прибутку на акцію. Наша стратегія безпеки платформи продовжує приносити успіх, оскільки дохід від Infinity перевищив 10% від загального доходу за квартал, - заявив Гіл Швед (Gil Shwed), засновник і генеральний директор Check Point Software. - Це було ще більше підкреслено 14-відсотковим зростанням доходів від підписки на послуги безпеки, які охоплюють наші передові рішення для захисту, такі як ThreatCloud AI, CloudGuard і Harmony E-mail. Це пом’якшило певний вплив від того, що клієнти відкладали проекти з оновлення мережевої безпеки. Нашим пріоритетом у майбутньому залишається зростання доходів за рахунок превентивного підходу з акцентом на спільну кібербезпеку, коли кілька продуктів працюють разом для захисту від найскладніших загроз».

Станом на 30 червня 2023 року доходи майбутніх періодів становили 1,774 млрд дол. порівняно з 1 666 мільйонами доларів на 30 червня минулого року, що на 7% більше.

Грошові кошти, ринкові цінні папери та короткострокові депозити компанії складають 3,515 млрд дол. станом на цей момент.

Грошовий потік від операційної діяльності склав 191 млн дол. порівняно з 212 млн дол. у другому кварталі 2022 року. Другий квартал 2023 року включає 16 млн дол. витрат, пов’язаних з операціями валютного хеджування, та 22 млн податкових витрат.

Протягом другого кварталу 2023 року компанія викупила приблизно 2,6 мільйона акцій на загальну суму близько 325 мільйонів доларів.

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