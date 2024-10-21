Schneider Electric купує розробника систем охолодження для ЦОД за 850 млн дол.

21 октября 2024 г., 9:35

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Компанія Schneider Electric офіційно оголосила про підписання угоди щодо придбання контрольного пакету акцій Motivair, яка спеціалізується на рідинному охолодженні та передових рішеннях з термоменеджменту для високопродуктивних обчислювальних систем.

Згідно з досягнутими умовами Schneider Electric придбає початковий контрольний пакет акцій Motivair у розмірі 75% за 850 мільйонів доларів. Транзакція підлягає звичайним умовам закриття, включаючи отримання необхідних регуляторних дозволів, і, як очікується, буде закрита в найближчі квартали. Після завершення угоди компанія Motivair буде включена до складу підрозділу енергоменеджменту Schneider Electric. Група планує придбати решту 25% Motivair у 2028 році.

Поява генеративного штучного інтелекту та впровадження великих мовних моделей (LLM) стали додатковими каталізаторами, що сприяли підвищенню потреб у потужності для підтримки зростаючої оцифровки на кінцевих ринках. Цей перехід до прискорених обчислень призводить до того, що нові архітектури центрів обробки даних вимагають більш ефективних рішень для охолодження, зокрема, рідинного, оскільки традиційне повітряне не завжди може вирішити питання повʼязане з тепловиділенням у ЦОД.

Оскільки обчислення в центрах обробки даних стають все більш щільними, потреба в ефективному охолодженні зростатиме, а численні прогнози ринку та аналітиків передбачають зростання ринку рідинних систем охолодження на понад +30% CAGR в найближчі роки.

Зазначається, що оголошена угода зміцнює портфоліо Schneider Electric у сфері рідинного охолодження безпосередньо на чипі та високопродуктивних теплових рішень, розширюючи існуючі пропозиції та сприяючи інноваціям у сфері технологій охолодження.

Компанія Motivair зі штаб-квартирою в Буффало, штат Нью-Йорк, була заснована в 1988 році і наразі налічує понад 150 співробітників. Використовуючи свою сильну інженерну компетенцію та глибокий досвід в галузі, Motivair пропонує широкий спектр пропозицій світового класу, включаючи блоки розподілу охолоджуючої рідини (CDU), теплообмінники задніх дверей (RDHx), холодні пластини та блоки розсіювання тепла (HDU), а також чиллери для управління тепловим режимом.

Підкреслюється, що хоча рідинне охолодження не є новою технологією, його специфічне застосування в центрах обробки даних та середовищі штучного інтелекту являє собою ринок, що зароджується, і який буде активно розвиватися в найближчі роки. Motivair має багаторічний неперевершений досвід охолодження найшвидших у світі суперкомп'ютерів за допомогою рідинних систем охолодження. В останні квартали компанія демонструє стійку двозначне зростання, яке, як очікується, продовжиться, оскільки вона зосереджується на наданні комплексних рішень для рідинного охолодження кільком найбільшим клієнтам у сфері ЦОД та АІ.

«Придбання Motivair є важливим кроком, який зміцнює нашу провідну позицію у світі в ланцюжку створення вартості для центрів обробки даних. Унікальне портфоліо рідинного охолодження Motivair доповнює нашу ціннісну пропозицію в області охолодження ЦОД і ще більше зміцнює наші провідні позиції в побудові ЦОД від мережі до чіпа і від чіпа до охолоджувача», прокоментував угоду Пітер Хервек (Peter Herweck), генеральний директор Schneider Electric.

«Schneider Electric поділяє наші основні цінності та прихильність до інновацій, сталого розвитку та досконалості», - заявив Річ Вітмор (Rich Whitmore), президент та головний виконавчий директор корпорації Motivair, який продовжить керувати бізнесом Motivair з Буффало, штат Нью-Йорк, після закриття угоди.

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