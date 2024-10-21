Литва планує збільшити інвестиції у виробництво далекобійних дронів для України

21 октября 2024 г., 8:15

Міністр оборони України Рустем Умєров під час візиту в Брюссель обговорив із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом подальше співробітництво.

«Литва — один із найнадійніших союзників України, і я щиро вдячний за потужну підтримку, яку ми отримуємо від литовського уряду та народу», – сказав Рустем Умєров.

Він представив колезі деталі Плану перемоги Президента Володимира Зеленського, де членство в НАТО та сучасне озброєння є ключовими елементами для досягнення справедливого миру.

На переговорах литовський міністр підтвердив намір виділити у 2025 році 0.25% ВВП його країни на українську оборону.

“Литва також планує збільшити інвестиції у виробництво далекобійних дронів, які допоможуть нам вражати цілі далеко за лінією фронту”, – зазначив Рустем Умєров за підсумками переговорів.

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