Samsung випустила твердотільний накопичувач 990 EVO з інтерфейсом PCIe 5.0 x2

24 января 2024 г., 15:35

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Samsung Electronics оголосила про випуск твердотільного накопичувача 990 EVO.

Як стверджують у компанії, нова NVMe-компонента забезпечує високу продуктивність для повсякденних завдань, покращену сумісність інтерфейсів з власними системами користувачів та підвищену енергоефективність.

«990 EVO - це гібридне рішення для зберігання даних, яке дозволяє легко забезпечити гнучкість і перспективність системи, - зазначив Хосе Ернандес (Jose Hernandez), старший директор з маркетингу продуктів пам’яті в Samsung. - Ці накопичувачі поєднують в собі продуктивність, енергоефективність і надійність, що робить їх універсальним вибором для новітніх інтерфейсів, а також ідеальним рішенням для різноманітних повсякденних завдань, таких як ігри, робота, редагування та інше».

Накопичувач 990 EVO сумісний з інтерфейсами PCIe 5.0 і PCIe 4.0, що дозволяє встановлювати його в найрізноманітніші системи зі збереженням оптимальної продуктивності.

Зазначається, що з підтримкою інтерфейсів PCIe 4.0 x4 і PCIe 5.0 x2 пристрій 990 EVO відповідає потребам сучасних систем, які підтримують слоти PCIe 4.0 M.2, а також забезпечує сумісність з інтерфейсами PCIe 5.0 у майбутніх системах.

Стверджується, що у порівнянні з попередньою моделлю, 970 EVO Plus SSD, продуктивність накопичувача 990 EVO збільшилася на 43%. Це означає, що доступ до даних займає майже вдвічі менше часу, мінімізуючи час завантаження. Накопичувач забезпечує швидкість послідовного читання до 5 000 мегабайт на секунду (МБ/с) і швидкість запису до 4 200 МБ/с. Швидкість довільного читання і запису також збільшено до 700 тис. операцій вводу-виводу за секунду (IOPS) і 800 тис. IOPS відповідно.

Завдяки використанню технології Host Memory Buffer (HMB) для прямого підключення до DRAM процесора, твердотільний накопичувач може досягти оптимізованої продуктивності навіть у виконанні без DRAM.

Також Samsung 990 EVO має підвищену енергоефективність до 70% порівняно з попередником, що дозволяє продовжити час використання ПК або ноутбука, не турбуючись про те, що батарея розрядиться.

Диск також підтримує Modern Standby - комп’ютерний тест, який гарантує швидкий вихід пристрою зі сплячого режиму. Навіть якщо ПК перебуває в режимі низького енергоспоживання, можна миттєво розбудити пристрій завдяки безперебійному підключенню до Інтернету та безперебійному отриманню сповіщень.

Накопичувач 990 EVO буде доступний на ринку США за рекомендованою роздрібною ціною (MSRP) 124,99 дол. за модель 1 ТБ та 209,99 дол. за модель 2 ТБ.

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