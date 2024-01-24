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«Мінцифра» та «МОН» шукають 125 тис. ноутбуків для організації навчального процесу школярів

24 января 2024 г., 16:35
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Наразі близько чотирьох тисяч шкіл, садочків та університетів пошкоджено або зруйновано російськими ракетами. Через це майже 2 млн українських дітей навчаються онлайн або в змішаному форматі. З них 327 тис. частково пропускають заняття або і зовсім не навчаються, бо не мають необхідної техніки.

Тому «Міністерство цифрової трансформації України» спільно з «Міністерством освіти та науки» та «Фундацією Олени Зеленської» запускають «Коаліцію девайсів». Мета ініціативи – об’єднати організації, бізнес, уряд та меценатів, щоб передати 96449 ноутбуків для дітей та 29012 для вчителів та закрити критичну потребу в обчислювальних пристроях у 10 областях, де нині переважає дистанційне навчання.

Вже є перші домовленості: 50 тис. гаджетів від «Дитячого фонду ООН» (ЮНІСЕФ), Education Cannot Wait та «Міністерства економіки та інновацій».

При цьому важливо не лише придбати мобільні пристрої, а й інтегрувати їх в освітній процес. Для цього вже залучили двісті п’ятдесят тисяч учителів до курсів з цифрових навичок, вдосконалюється цифровий контент у школах і впроваджуються онлайн-сервіси.

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