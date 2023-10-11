Samsung випустила смартфони Galaxy S23 FE

11 октября 2023 г., 16:35

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Представлені Samsung Electronics смартфони серії Galaxy S23 FE зберігають вірність дизайну серії S завдяки новій камері та преміальній обробці, захищеності від води та пилу за стандартом IP68, а також ще більш гладкому дисплею. Крім того, в ньому використані перероблені матеріали та упакування, що забезпечує довговічність, функціональність та екологічність. Galaxy S23 FE пропонується в нових яскравих кольорах, що дозволяє користувачам вибрати колір пристрою, що найбільше відповідає їх стилю.



Користувачі Galaxy S23 FE отримали у своє розпорядження камеру професійного рівня, що дозволяє знімати з високою роздільною здатністю 50 Мп та 3-кратним оптичним зумом. У темний час доби функція Nightography на Galaxy S23 FE дозволяє робити чіткі селфі та портрети з реалістичними кольорами. Завдяки вдосконаленій цифровій стабілізації зображення (VDIS) можна робити стійкі знімки на ходу, використовуючи задню камеру з оптичним стабілізатором зображення (OIS).



Зазначається, що Galaxy S23 FE – це студія редагування на ходу. У режимі Pro Mode елементи керування витримкою, діафрагмою, ISO та іншими параметрами можна вручну налаштувати відповідно до переваг. А за допомогою Camera Assistant2 можна створювати індивідуальні знімки та вибирати, які автоматичні функції використовувати, щоб отримати повністю індивідуальний досвід фільмування. Завдяки свободі творчості та налаштування камера Galaxy S23 FE оснащена інструментами редагування на основі штучного інтелекту, які допоможуть зробити творіння досконалішими.



Для ігор та потокового мовлення потужний процесор Galaxy S23 FE робить кожну дію швидкою та плавною завдяки застосуванню в системі охолодження випарної камери, яка допомагає контролювати нагрівання та зберігати продуктивність. Довговічний акумулятор місткістю 4500 мАг інтуїтивно налаштовується на економію енергії та заряджається до 50% за 30 хвилин за допомогою адаптера потужністю 25 Вт.



У новинці використається 6,4-дюймовий дисплей на базі матриці Dynamic AMOLED 2X. Технологія Vision Booster в Galaxy S23 FE автоматично визначає умови зовнішнього освітлення, орієнтуючись на навколишнє оточення, що дозволяє зберегти яскравість екрана, як у флагманських моделей.



Серія Galaxy S23 FE доступна за ціною від $599 у варіантах дизайну, включаючи м'ятний, кремовий, графітовий, а також фіолетовий індиго та мандариновий, ексклюзивно на сайті Samsung.com.

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