Об'єм дискового сховища CERN переступив екзабайтний поріг

11 октября 2023 г., 15:45

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За повідомленням CERN, місткість сховищ даних цієї організації переступила символічний поріг місткості в один екзабайт.



Зазначається, що сховище інформації CERN обслуговує не тільки фізичні дані ВАК, а й весь спектр експериментів і сервісів, які потребують оперативного управління даними. Для зберігання даних використовується 111 000 пристроїв, в основному жорсткі диски та все більша кількість флеш-накопичувачів. Наявність такої кількості пристроїв означає, що відмови компонентів є звичайним явищем, тому сховище побудовано з урахуванням вимог до стійкості до відмови і використовує різні методи реплікації даних. Ці диски, більшість з яких використовуються для зберігання даних з фізики, керуються програмним рішенням з відкритим вихідним кодом EOS, розробленим CERN для задоволення екстремальних обчислювальних вимог БАК.



"Ми досягли цього нового рекорду для інфраструктури зберігання даних CERN після розширення місткості для майбутнього запуску важких іонів на ВАК", - пояснює Андреас Петерс, керівник проєкту EOS. "Це не просто рекорд місткості даних, а й досягнення продуктивності, оскільки швидкість читання даних в об'єднаному сховищі вперше перевищила поріг 1 ТБ/с".





"Це досягнення знаменує виконання важливого завдання в галузі можливостей обробки даних. Воно встановлює нові стандарти для високопродуктивних систем зберігання даних у наукових дослідженнях для майбутніх запусків LHC", - підкреслює Йоахім Мніх, директор CERN з досліджень і обчислень.

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