Samsung та SK Hynix співпрацюють у сфері технології обчислень у пам'яті

9 декабря 2024 г., 17:35

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Як повідомляє Business Korea, виробники мікросхем пам'яті Samsung і SK Hynix співпрацюють у сфері стандартизації обчислень у пам'яті (PIM) у вигляді пам'яті LP-DDR6. Співпраця охоплює попередню роботу з реєстрації стандартизації LP-DDR6-PIM у JEDEC.



Зазначається, обидві компанії є конкурентами в секторі пам'яті, зокрема, у постачанні чипів формату пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), які широко використовуються у штучному інтелекті. Однак вони відкладають убік свої розбіжності, щоб випустити на ринок пам'ять нового покоління, яка може змінити архітектуру обробки даних AI.



Samsung стверджує, що вона перша інтегрувала технологію Processing-in-Memory (PIM) у пам'ять HBM DRAM. PIM дає змогу обробляти деякі логічні функції в пам'яті завдяки інтеграції обчислювальних движків у матрицю пам'яті. Ці функції дають змогу уникнути переміщення даних і знизити енергоспоживання в додатках штучного інтелекту. Samsung стверджує, що порівняно з використанням звичайної HBM можливе дворазове збільшення продуктивності та зниження енергоспоживання до 70%. Економія енергії коштом PIM вважається особливо значущою для штучного інтелекту в смартфонах і персональних комп'ютерах.



Однак успішне впровадження PIM залежить від того, як буде розділена функціональність і досягнуто консенсусу в галузі або принаймні серед постачальників пам'яті.



Samsung Electronics представила продукти HBM і LPDDR5 з PIM і прагнула до їхньої стандартизації, але це не дало результатів, повідомляє Business Korea. SK Hynix також випустила графічну пам'ять DRAM (GDDR6) з PIM.



«Дві компанії обмінюються думками та співпрацюють у сфері стандартизації продуктів», - цитує Business Korea слова неназваного представника Samsung. «Оскільки співпраця тільки почалася, ми перебуваємо в процесі розроблення планів щодо реалізації цільових термінів стандартизації».

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