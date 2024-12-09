Європейська Maiaspace активізує розробку багаторазового ракетоносія

9 декабря 2024 г., 16:48

0

Tweet

Reuters пише, що Maiaspace, дочірня компанія найбільшого європейського виробника ракет ArianeGroup, вступає у вирішальний період тестування планів запуску першої в Європі частково багаторазової ракети-носія. Запуск якої планується у 2026 році.

Намагання зробити Європу більш конкурентоспроможною відбувається через десять років після того, як уряди провідних європейських країн вирішили розробити важку ракету-носій Ariane 6 без можливості її багаторазового використання, а деякі критики назвали її застарілою ще до її комерційного дебюту наступного року.

«По цей бік Атлантики ми знехтували технологіями багаторазового використання», - заявив генеральний директор Maiaspace Йоханн Леруа (Yohann Leroy) журналістам під час візиту до випробувальних центрів компанії, розташованих у покинутому куточку французького заводу з виробництва ракетних двигунів. «Щоб бути конкурентоспроможними, ми повинні знизити витрати і відновити перший ступінь», - зазначив він.

Про плани створення Maiaspace вперше оголосив у грудні 2021 року тодішній міністр фінансів Франції Бруно Лемер (Bruno Lemaire), який нарікав на «поганий стратегічний вибір» 2014 року і висловлював амбіції побудувати «власну SpaceX і власну Falcon 9».

Проект Maiaspace передбачає створення ракети-носія середнього розміру, перший ступінь якої можна буде за бажанням вивезти на баржі з європейського космодрому у Французькій Гвіані і повторно використовувати п'ять разів.

Двоступенева ракета може бути додатково оснащена невеликим додатковим «ударним ступенем» для підвищення продуктивності.

За словами Леруа, ракета зможе нести від 0,5 до 4 тонн в залежності від орбіти і корисного навантаження, а також від того, чи буде утилізовано перший ступінь. Це ставить її поряд з італійською 2,3-тонною ракетою-носієм одноразового використання Vega C, яка була запущена минулого тижня.

Повідомляється, що зараз 230 інженерів Maiaspace намагаються з'ясувати, як подолати, здавалося б, нездоланний розрив з компанією SpaceX, яка вперше запустила багаторазовий ракету-носій Falcon 9 у 2017 році.

Maiaspace також повинна рухатися швидко в умовах невпинної конкуренції. Німецька ракетна компанія з Аугсбургуі також розробляє ракету RFA ONE, яка в кінцевому підсумку буде частково багаторазовою, хоча вона зазнала невдачі, коли цього року вибухнув випробувальний двигун.

Як і більшість подібних проектів, Maiaspace також потребуватиме інвестицій. Витрати на розробку оцінюються в кілька сотень мільйонів євро. За словами Леруа, наразі компанія отримала 125 мільйонів євро від ArianeGroup, що належить Airbus та Safran, і почне обговорювати потенційний новий раунд зі своєю материнською компанією в наступному році.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора