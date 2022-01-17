Держспецзв’язку: iнформація з баз даних МТСБУ не втрачена

17 января 2022 г., 13:27

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За заявою Держспецзв’язку, фахівці організації разом із колегами з інших органів продовжують розслідувати кібератаку на державні інформаційні ресурси, яка сталася в ніч на п’ятницю. Зокрема була опрацьована ситуація щодо втрати доступу до інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).



Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не ушкоджено. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру.



Водночас команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, що замасковане під “шифрувальник”, але має деструктивний характер. Протягом п'ятниці справді були зафіксовані поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов'язувати їх з основною кібератакою є передчасним. Про результати дослідження буде повідомлено одразу після завершення аналізу відповідних технічних даних.

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