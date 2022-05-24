Samsung має намір інвестувати 356 млрд доларів протягом п'яти років

24 мая 2022 г., 12:45

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Samsung Group інвестує 450 трильйонів вон (356 мільярдів доларів) протягом наступних п’яти років, щоб прискорити зростання в напівпровідникові та інші технології нового покоління, повідомляє Reuters.



Головний конгломерат Південної Кореї заявив у вівторок, що інвестиції до 2026 року, як очікується, допоможуть йому забезпечити довгострокове зростання у стратегічних сферах, таких як сектор чіпів, одночасно пообіцявши агресивні інвестиції в біофармацевтичний сектор, щоб зробити його таким же успішним, як і напівпровідниковий бізнес.



Samsung Electronics, найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті, не надав розбивку цифр, хоча додав, що 80% інвестицій буде зроблено в Південній Кореї.



Samsung в оголошенні не включає розвиток розробки акумуляторів для електромобілів як двигун майбутнього зростання.



Samsung SDI (підрозділ групи, що займається акумуляторним бізнесом) та Stellantis (материнська компанія Chrysler, FIAT, Peugeout) планують оголосити про свій новий завод p випуску батарей у американському штаті Індіана у вівторок.



Захист внутрішніх ланцюжків постачання мікросхем і біоматеріалів матиме стратегічне значення для економічної безпеки Південної Кореї, йдеться у повідомленні Samsung.



Інвестиції в 450 трильйонів вон, які, як очікується, створять більше мільйона робочих місць, на 30% перевищують суму, яку Samsung інвестувала протягом останніх п’яти років до 2021 р.

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