Офіційно запрацював «Закарпатський IT-кластер», наразі 100 компаній та 300 ФОПів

24 мая 2022 г., 13:35

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«Закарпатський IT-кластер» офіційно розпочав свою роботу. Заявки на вступ подали вже близько 100 компаній та 300 ФОПів. До ради правління ІТ-кластера входять 11 компаній: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4team, Telesens, EPAM, Intellias, Squad, Canfly та PettersonApps.

«У наш регіон евакуювалися понад 30 тис. представників IT-сфери. Наше завдання – допомогти їм відновити свою діяльність тут, адже робота айтівців зараз є міцною опорою для економіки країни. Ініціатива відкриває і нові можливості для цифрового розвитку Закарпаття», – наголосив заступник очільника області Олександр Пацкан.

За словами речника, обласна військова адміністрація підтримує учасників спільноти у питаннях взаємодії з органами центральної влади, бронювання працівників, логістики, пошуку приміщень для роботи тощо.

Долучитися до ініціативи можуть усі охочі IT-компанії та фрилансери. Резидентство не є обов'язковою умовою для участі.

Зараз триває приймання заявок на вступ за посиланнями:

компанії – https://forms.gle/9pMUn4WMDVH2LxiKA;

ФОП/freelancer – https://forms.gle/kSkc8mFZDA48PNhT8.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист