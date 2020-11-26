Samsung и SK Telecom завершили разработку ядра 5G по стандарту 3GPP Rel.16

26 ноября 2020 г., 17:05

0

Tweet

Компании Samsung Electronics и SK Telecom (SKT) объявили о том, что успешно разработали и опробовали технологии следующего поколения ядра сети 5G. Опорная сеть позволяет мгновенно устанавливать и быстро развертывать индивидуальные решения и сервисы, благодаря чему операторы смогут более эффективно использовать сетевые ресурсы. Например, при пиках трафика данных можно будет нарастить пропускную способность, чтобы гибко адаптироваться к внезапным изменениям в сетях.

Обе компании намерены представить потребителям новые сценарии использования сетей 5G, которые открываются за счет расширенных возможностей для эффективного развертывания, подготовки и активации новых приложений, от AR/VR и облачных игр до решений для беспилотного вождения. Samsung и SKT также повышают доступность и простоту развертывания 5G и сценариев умного производства для предприятий за счет концепции частных 5G-сетей.

Облачное ядро для 5G от Samsung предлагает модульные и контейнеризированные сетевые функции (NF), благодаря которым можно быстро запускать новые сервисы в коммерческой сети при одновременном снижении эксплуатационных расходов.

В свою очередь, SKT разработала собственное облачное решение Service Communication Proxy (SCP), которое позволяет операторам эффективнее управлять сетями 5G. SCP от SKT интеллектуально контролирует обмен данными сетевых функций на основе состояния и поведения трафика, что экономит ресурсы, так как взаимодействие между сетевыми функциями происходит только тогда, когда это действительно необходимо. Samsung и SKT успешно завершили испытания на совместимость между SCP-решением от SKT и облачным ядром 5G от Samsung. Заявлено о результатах, которые доказывают, что с решением SCP эффективность взаимодействия между сетевыми функциями увеличивается на 30%.

В прошлом году компании Samsung и SKT подписали соглашение о совместном продвижении технологий 5G и разработке коммуникаций следующего поколения. Компании продолжат обеспечивать пользователям лучшие в своем классе сетевые сервисы за счет совместной разработки и коммерциализации сетевых технологий, устройств и интеллектуальных решений.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!