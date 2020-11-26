 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 47 (1242)

15.11 - 22.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung и SK Telecom завершили разработку ядра 5G по стандарту 3GPP Rel.16

26 ноября 2020 г., 17:05
0 
 

Компании Samsung Electronics и SK Telecom (SKT) объявили о том, что успешно разработали и опробовали технологии следующего поколения ядра сети 5G. Опорная сеть позволяет мгновенно устанавливать и быстро развертывать индивидуальные решения и сервисы, благодаря чему операторы смогут более эффективно использовать сетевые ресурсы. Например, при пиках трафика данных можно будет нарастить пропускную способность, чтобы гибко адаптироваться к внезапным изменениям в сетях.

Обе компании намерены представить потребителям новые сценарии использования сетей 5G, которые открываются за счет расширенных возможностей для эффективного развертывания, подготовки и активации новых приложений, от AR/VR и облачных игр до решений для беспилотного вождения. Samsung и SKT также повышают доступность и простоту развертывания 5G и сценариев умного производства для предприятий за счет концепции частных 5G-сетей.

Облачное ядро для 5G от Samsung предлагает модульные и контейнеризированные сетевые функции (NF), благодаря которым можно быстро запускать новые сервисы в коммерческой сети при одновременном снижении эксплуатационных расходов.

В свою очередь, SKT разработала собственное облачное решение Service Communication Proxy (SCP), которое позволяет операторам эффективнее управлять сетями 5G. SCP от SKT интеллектуально контролирует обмен данными сетевых функций на основе состояния и поведения трафика, что экономит ресурсы, так как взаимодействие между сетевыми функциями происходит только тогда, когда это действительно необходимо. Samsung и SKT успешно завершили испытания на совместимость между SCP-решением от SKT и облачным ядром 5G от Samsung. Заявлено о результатах, которые доказывают, что с решением SCP эффективность взаимодействия между сетевыми функциями увеличивается на 30%.

В прошлом году компании Samsung и SKT подписали соглашение о совместном продвижении технологий 5G и разработке коммуникаций следующего поколения. Компании продолжат обеспечивать пользователям лучшие в своем классе сетевые сервисы за счет совместной разработки и коммерциализации сетевых технологий, устройств и интеллектуальных решений.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  