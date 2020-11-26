«Алло» запускает собственного почтового оператора

26 ноября 2020 г., 17:45

0

Tweet

Компания «Алло» объявила о запуске собственного почтово-логистического оператора под названием «АЛЛО Express». Он станет предоставлять услуги по доставке и выдаче посылок интернет-заказов с сайта allo.ua. Отделения будут располагаться в действующих магазинах «Алло» в 140 городах Украины. На сегодня сеть насчитывает 345 торговых точек.

Кроме классических почтовых услуг «АЛЛО Express» планирует предоставлять комплекс финансовых сервисов: перевод денежных средств без открытия счетов и другие финансовые услуги в пределах платежной системы «Электрум» и др. Уже в ближайшем будущем данный сервис будет доступен во всех отделениях почтового оператора.

«В условиях современных реалий и с учетом значительного перетекания розничных продаж в онлайн, было принято решение перестроить процессы логистики и инвестировать в создание собственного почтового оператора. Развивать сервис доставки планируем по двум направлениям: доставка интернет-заказов в любое отделение "АЛЛО Express", а также – адресная курьерская доставка покупателю», – комментирует Максим Раскин, CEO группы компаний «Алло».

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0

Tweet