 Samsung анонсувала бізнес-смартфон Galaxy XCover6 Pro

4 июля 2022 г., 13:15

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Компанія Samsung Electronics анонсувала спеціально розроблений корпоративний смартфон Galaxy XCover6 Pro, якій забезпечує покращену мобільність із високою продуктивністю, наскрізною безпекою та підвищеною міцністю.



«Розширення мобільних технологій на робочому місці означає, що бізнес більше не обмежується офісом, і компанії повинні розвиватися, щоб не відставати від цього ландшафту, що постійно змінюється», — сказав Кей Сі Чой, виконавчий віце-президент і керівник глобальної команди мобільних B2B у Samsung Electronics. «Ми створили серію Galaxy XCover Pro, щоб надати компаніям мобільний пристрій, достатньо потужний, щоб витримати суворі умови бізнесу на передовій. Ми раді розширити це зобов’язання, представивши Galaxy XCover6 Pro, пристрій, який поєднує в собі безкомпромісну довговічність із безперебійним підключенням, щоб досягти успіху для компаній усіх форм і розмірів».



Galaxy XCover6 Pro оснащений 6-нм процесором, який забезпечує надвисоку швидкість, яка скорочує робочий час та допомагає співробітникам виконувати більше. А з додатковою карткою microSD XCover6 Pro пропонує розширення пам’яті. Це також перший пристрій у серії XCover, який підтримує роботу в мережі 5G. А завдяки підтримці діапазону 6 ГГц у Wi-Fi 6E XCover6 Pro може зробити співпрацю з колегами легшою та ефективнішою.



За допомогою Galaxy XCover6 Pro користувачі можуть зручно продовжити термін служби батареї свого пристрою, оскільки її довговічну замінну батарею легко замінити на нову, коли вона розряджається. А завдяки зручним можливостям зарядки POGO5 кілька користувачів можуть приєднати свій пристрій до док-станції та швидко включити його для безперервної продуктивності.



Для працівників, які розподіляють свій час між офісом і віддаленою роботою, Galaxy XCover6 Pro має Samsung DeX. Це дозволяє користувачам підключати свій пристрій до зовнішнього дисплея, клавіатури та миші. Співробітники також можуть використовувати свій XCover6 Pro, щоб робити фотографії та робити нотатки на ходу, а потім безперешкодно отримувати доступ до отриманої інформації для створення звітів, коли вони повертаються за робочий стіл — і все це за допомогою одного пристрою.



Galaxy XCover6 Pro створений для роботи в екстремальних умовах, що робить його ідеальним партнером для будь-якої бізнес-функції — чи то в руках водіїв-кур'єрів, продавців чи поліцейських. Завдяки міцному дизайну, сертифікованому MIL-STD-810H8, рейтингу IP68 та Corning Gorilla Glass Victus+, він створений, щоб витримувати сувору погоду, падіння та інші небезпеки, пов’язані з роботою в полі. Крім того, у середовищах, де потрібні рукавички або працівники використовують свій пристрій на вулиці під дощем, через налаштування чутливості до дотику можна підвищити сприйнятливість екрана, а покращення для дотику у вологому середовищі полегшують використання, коли ваша рука волога під час дощу.







Galaxy XCover6 Pro має міцну конструкцію з переробленого пластику та змінну батарею, що дозволяє підтримувати максимальну продуктивність протягом тривалого життєвого циклу. Samsung також надає оновлення безпеки на термін до п’яти років та чотири додаткові оновлення One UI та ОС після початкового глобального запуску.



Незважаючи на те, що Galaxy XCover6 Pro є одним із найміцніших доступних смартфонів, він також є одним із найменш громіздких. Його міцність збалансована зі стильним, витонченим дизайном, який частіше зустрічається на споживчих пристроях, що надає йому тоншого та ергономічнішого вигляду, ніж традиційні захищені смартфони. XCover6 Pro має товщину менше десяти міліметрів та має динамічний 6,6-дюймовий повноекранний дисплей з частотою оновлення 120 Гц.



Galaxy XCover6 Pro захищає провідний наскрізний мобільний захист Samsung Knox, який забезпечує багаторівневий захист від самого чіпа. Платформа працює як сховище з апаратними засобами захисту, повністю інтегрованими з програмним забезпеченням для забезпечення наскрізного захисту в реальному часі від постійних загроз, з якими стикається сучасна робоча сила.



One UI від Samsung також забезпечує додатковий рівень захисту, надаючи IT-адміністраторам і користувачам легкий контроль над своїми пристроями за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, включаючи параметри прозорого обміну та захисту. Адміністратори можуть дистанційно керувати цілісністю пристрою, щоб переконатися, що пристрої безпечні та не піддаються втручанню, а біометрична підтримка розпізнавання обличчя та відбитків пальців гарантує, що цільовий користувач єдиний, хто має доступ до пристрою.



Новий Galaxy XCover6 Pro містить дві програмовані клавіші, які можна налаштувати для виконання певних функцій залежно від бізнесу. Користувачі також можуть використовувати пристрій як сканер штрих-кодів корпоративного класу за допомогою Knox Capture або як рацію за допомогою функції «Натисни і говори», яка тепер оснащена гучнішим динаміком. І, оскільки кожна робота поставляється з різними вимогами, XCover6 Pro постачається з великою різноманітністю аксесуарів Samsung і партнерів, таких як Smart Case, зарядні пристрої POGO/ мультипристроїв/ акумуляторних блоків, підставки для заряджання, затискачі для пояса та гарнітури PTT.



Зазначено, Galaxy XCover6 Pro буде доступний у липні 2022 року на окремих ринках Європи, Азії та Близького Сходу, а згодом доступність буде розширено в інших регіонах.

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