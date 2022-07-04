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Gartner: цього року глобальний продаж ПК впаде майже на 10%

4 июля 2022 г., 12:05
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Gartner заявила, що за підсумками цього року глобальні поставки ПК знизяться на 9,5% порівняно з 2021 р., а споживчий попит, ймовірно, впаде на всі 13,5%.

Що до бізнес-попиту, то згідно з висновками аналітичної компанії він впаде приблизно на 7,2%.

Розглядаючи ситуацію на регіональній основі, деякі частини світу покажуть набагато менший попит на ПК, ніж інші. Прогнози особливо похмурі в регіоні Європи, Близького Сходу та Африки, де, за словами Gartner, продажі ПК впадуть на 14% у річному виміру.

Щодо того, чому це відбувається, Gartner акцентує на наявність низки факторів, включаючи глобальну невизначеність, спричинену конфліктами по всьому світу, зростання цін через інфляцію та проблеми з поставками, карантини в Китаї, а також той факт, що деякі продукти просто не будуть доступні.

Gartner каже, що інші ринки пристроїв також постраждають,  не лише ПК. Так, цього року продажі планшетів впадуть на 9%, а мобільних телефонів – на 7,1%. Загалом Gartner очікує падіння продажів усіх типів комп’ютерних пристроїв на 7,6%.

Це дуже далеко від моменту розпалу пандемії COVID-19, через яку продажі комп’ютерів і смартфонів різко підскочили. У 2021 році поставки ПК зросли на 11% у порівнянні з попереднім роком, тоді як продажі мобільних телефонів підскочили на 5%.

Аналітик Gartner Ранджит Атвал (Ranjit Atwal) заявив виданню The Register, що прогнозує падіння продажів Chromebook на 30% цього року. Він детально розповів про деякі причини стрімкого падіння, зазначивши, що інфляційний тиск стискає маржу, штовхає ціни вгору, а вплив вторгнення Росії в Україну відчувається в таких країнах, як Франція та Німеччина. Як наслідок, люди витрачають менше грошей, ніж раніше, а пристрої споживчої електроніки займають низьке місце в списку пріоритетів.

Більш того, Gartner вважає, що цього року у Китаї спостерігатиметься падіння на 18,3% у продажах смартфонів. Це матиме додатковий вплив на продажі смартфонів 5G, які є найбільшим драйвером зростання галузі.

Gartner прогнозує, що продажі смартфонів 5G у Китаї впадуть на 2%, оскільки у 2021 році вони зросли на приголомшливі 65%. У результаті знижується глобальний прогноз зростання продажів телефонів 5G з 47% до лише 29%.

З іншого боку, аналітики Gartner принаймні вірить, що продажі телефонів 5G почнуть зростати швидше вже у наступному році. Здебільшого перехід на 5G відбудеться за замовчуванням, оскільки користувачі замінять старі смартфони 4G наприкінці їх життєвого циклу на 5G-сумісні смартфони.

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