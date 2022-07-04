LG купує AppleMango, щоб розвивати розробку зарядних пристроїв для електромобілів

4 июля 2022 г., 14:15

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LG Electronics оголосила про придбання південнокорейського постачальника обладнання для зарядки електромобілів , AppleMango, спільно з GS Energy і GS Neotek. Очікується, що ця покупка прискорить зростання бізнесу LG з виробництва зарядних пристроїв для електромобілів та дозволить компанії скористатися майбутніми можливостями для розвитку бізнесу.



Як підкреслюється, цей стратегічний крок, у поєднанні з власними знаннями та багатим досвідом LG у сегментах B2C та B2B, дозволить компанії створити повнофункціональні зарядні станції зі зручним інтерфейсом та контролем/керуванням у режимі реального часу.



Заснована в 2019 році, компанія AppleMango розробила та запатентувала технології та системи, включаючи тонкий швидкий зарядний пристрій. На додаток до провідних технологій заряджання, LG забезпечить доступ до необхідної операційної інфраструктури в тісній співпраці з GS Energy і GS Neotek. Обидві компанії GS мають значний досвід експлуатації зарядних станцій для електромобілів і в суміжних галузях бізнесу.



Вважається, що нове придбання допоможе LG стати постачальником інтегрованих рішень, поєднати можливості розробки нових пристроїв та існуючої системи керування зарядкою EV. Крім того, цей крок може допомогти створити синергію з поточними зусиллями LG в області автомобільних компонентів, включаючи розробку та постачання батарей для EV та суміжних продуктів, таких як системи зберігання енергії та рішення щодо керування енергією.



«Очікується, що ринок зарядки EV швидко зростатиме у зв'язку з підвищчуючим попитом на більш екологічні автомобілі», – заявив Пайк Кі-мун, старший віце-президент компанії LG Electronics Business Solutions. - «Опираючись на наші ноу-хау та досвід у секторі B2B, ми пропонуватимемо індивідуальні, інтегровані рішення щодо зарядки автомобілів для різних клієнтів, підвищуватимемо конкурентоспроможність нашого існуючого бізнесу і тим самим забезпечуватимемо нашу готовність до майбутніх можливостей».



LG тепер може похвалитися комплексним портфелем EV-бізнесу. Нещодавно запущений сегмент рішень для зарядки EV приєднався до інших LG концернів, включаючи LG Vehicle component Solutions (VS) Company, ZKW Group і спільне підприємство LG Magna e-Powertrain. Цього року LG встановить лінію з виробництва зарядних пристроїв для EV у LG Digital Park у Південній Кореї та має намір у найближчому майбутньому надати індивідуальні рішення щодо зарядки, які можуть розміщуватися біля різних об'єктів, таких як приватні будинки, торгові центри, готелі та державні установи.

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