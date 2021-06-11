Zyxel предлагает мультигигабитный коммутатор для работающих удаленно

11 июня 2021 г., 17:05

0

Tweet

Компании DC-Link, официальный дистрибьютор Zyxel Networks в Украины, сообщила о поступлении в продажу двенадцатипортового web-управляемого мультигигабитного коммутатора XGS1250-12.



Как отмечается, с помощью представленного устройства работающие из дома профессионалы, создатели «тяжелого» контента и владельцы небольших предприятий смогут использовать весь потенциал точек доступа и беспроводных маршрутизаторов стандарта Wi-Fi 6, компьютеров iMac Pro, серверов 10G, устройств хранения NAS и другой техники.



Новый коммутатор Zyxel выгодно отличается опциями скорости портов от большинства выпускаемых сегодня 10-гигабитных коммутаторов, у которых есть только один либо два порта 10G.



Коммутатор XGS1250-12 оборудован четырьмя портами 10G (три мультигигабитных порта и один порт SFP+), что позволяет подключить к сети сразу несколько мультигигабитных устройств без ограничения пропускной способности сети.



Подчеркивается, что устройство специально разработано для создателей контента, малого бизнеса и работающих из дома профессионалов, поэтому инженеры Zyxel постарались максимально упростить его настройку и обслуживание конечным пользователем. Такие интеллектуальные функции XGS1250-12, как QoS, VLAN, Link aggregation и IGMP snooping, обеспечивают надёжную и высокопроизводительную работу сети, а для управления этими функциями используется удобный Web-интерфейс коммутатора.



Этот коммутатор развертывается и позволяет без замены кабелей сделать сеть мультигигабитной, используя уже установленные кабели Cat 5e, Cat 6 и Cat 6a.



В XGS1250-12 используется смарт-вентилятор, обеспечивающий высокопроизводительную и практически бесшумную работу устройства без перегрева его электроники, что делает его идеальным коммутатором для установки в офисном помещении или жилой комнате.



Представители DC-Link заявили, что XGS1250-12 уже доступен к заказу.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!