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Рынок памяти для смартфонов пошел вверх

15 октября 2020 г., 16:55
Рынок памяти для смартфонов пошел вверх

Мировой рынок памяти для смартфонов (DRAM и NAND) в первой половине 2020 г. отчитался ростом выручки на 3% «YoY», до 19,2 млрд долл., — сообщает Strategy Analytics. Несмотря на ограниченный спрос, движение вверх стало возможным благодаря заметному интересу к чипам памяти высокой плотности и частичному восстановлению средних отпускных цен на память.

Почти половину рынка (49%) контролирует Samsung Memory. Совместно с расположившимися позади SK Hynix и Micron общая доля Тор-3 достигла 84%.

Выручка в сегменте памяти NAND для смартфонов увеличилась в первом полугодии на 5% благодаря поставкам высокоемких чипов UFS NAND. Первой тройке — Samsnug Memory, Kioxia и SK Hynix — отошло 43%, 22% и 17% соответственно.

Выручка направления DRAM незначительно сократилась вследствие переноса спроса на немобильные продукты. Свыше половины рынка (54%) оказалось за Samsung Memory. SK Hynix и Micron оставили за собой 24% и 20% соответственно.

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