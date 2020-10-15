Какие цены на iPhone 12 можно ожидать в Украине?

15 октября 2020 г., 17:25

Как уже сообщалось ранее, 13 сентября компания Apple представила новые модели iPhone в рамках глобального мероприятия «Привет, скорость!» (Hi, Speed).



Сроки поставки на украинский рынок новых устройств пока не оглашены, как и их ориентировочная локальная цена.



Согласно информакции, опубликованной розничной сетью АЛЛО, цена на новые смартфоны Apple в Украине скорее всего составит:



• iPhone 12 mini - от 22 999 грн;

• iPhone 12 - от 25 999 грн;

• iPhone 12 Pro - от 36 999 грн;

• iPhone 12 Pro Max - от 41 999 грн.

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