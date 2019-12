Главная » Статьи Розница в облаках Автор – Евгений Куликов , 30 декабря, 12:55 0

Tweet Компания Softprom by ERC, продвинутый партнер-консультант Amazon Web Services, провела конференцию «AWS Business Day: лучшие практики облачных технологий», где представители крупных отечественных розничных бизнесов делились опытом использования сервисов AWS для оптимизации ИТ-инфраструктуры и решения насущных бизнес-задач. Открывая мероприятие Денис Головатюк, региональный менеджер по развитию бизнеса AWS в корпоративном сегменте, отметил, что в эпоху цифровой трансформации важны не только инновации, но и скорость их внедрения. Потому что в самых разных сегментах появляется все больше компаний «подрывников», вроде Uber, которые строят свой бизнес на современных технологиях и заметно теснят традиционных игроков. Денис Головатюк: «Двигаться в облака лучше постепенно и не пытаться охватить все и сразу, чтобы трансформация происходила по возможности органично» По мнению спикера, есть несколько важных отличий компаний, которые успешно внедряют инновации. Первое – в ходе реализации подобных инициатив критически важна поддержка высшего руководства. Поскольку, как правило, проекты трансформации затрагивают важные внутренние процессы, поначалу встречают неприятие со стороны консервативно настроенных сотрудников и без авторитетной поддержки рискуют застопориться. Второй важный момент – обучение пользователей. Без этого любой инструмент будет использоваться недостаточно эффективно и в это важно инвестировать. Amazon уделяет данному направлению много внимания. Третье – двигаться в облака лучше постепенно и не пытаться охватить все и сразу, дабы трансформация происходила по возможности органично. Компания AWS оказывает клиентам поддержку на этом пути и помогает составить портфолио проектов для обеспечения итерационного движения к цели. В тоже время, чтобы добиться выраженного эффекта, важно ставить перед собой амбициозные задачи. Весомая часть AWS Business Day была посвящена тому, как это реализовать на практике, т.е. кейсам от заказчиков. Ознакомительную презентацию представил Владислав Гавриленко, архитектор облачных решений Softprom by ERC. Он напомнил, что компания AWS официально была основана в 2006 г. и стала одним из первопроходцев рынка коммерческих публичных облаков. На сегодня ее портфель включает более 165 различных сервисов и по основным показателям она вдвое превосходит ближайшего конкурента в лице Microsoft Azure, по словам докладчика. Инфраструктура AWS в настоящее время охватывает 22 региона, 69 зон доступности и 210 точек присутствия, благодаря чему услугами компании могут пользоваться клиенты в 245 странах на четырех континентах. Причем речь идет не только о размещении вычислительных нагрузок вроде виртуальных машин и баз данных, но и таких актуальных технологиях, как машинное обучение, big data, чат-боты, нейросети и многое другое. Владислав Гавриленко: «AWS позволяет компаниям любого масштаба быстро создавать необходимую ИТ-инфраструктуру и платить только за фактически потребленные ресурсы» Учитывая, какие потери может нести бизнес в случае простоев по техническим причинам или из-за проблем с информационной безопасностью, глобальная инфраструктура AWS создана для предоставления гибкого, надежного, масштабируемого и безопасного сервиса. Клиентам доступны, в частности такие инструменты как сеть доставки контента (CDN), брандмауэр уровня приложений (WAF) и т.д. По сути AWS – это своеобразный конструктор, который позволяет компаниям любого масштаба строить необходимую ИТ-инфраструктуру и платить только за фактически потребленные ресурсы. Для упрощения использования настройка и управление этими облачными сервисами максимально автоматизированы. В конечном счете это дает возможность экономить. Аналитики полагают, что один только отказ от планирования нагрузок позволяет добиться снижения операционных расходов на 51%. Этому также способствуют автоматическое масштабирование вычислительных мощностей, регулярный пересмотр тарифных планов и различные модели оплаты, гибкое ценообразование. Таким образом, к достоинствам облака можно отнести: более низкую общую стоимость владения, возможность сфокусироваться на основном бизнесе, отсутствие необходимости точно предугадывать требуемые мощности, простой выход на глобальный рынок, гибкость и скорость. В числе преимуществ сотрудничества конкретно с AWS выступающий назвал богатый опыт, крупнейшую глобальную инфраструктуру, которая развивается в первую очередь для собственных потребностей одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции. Отчасти именно ввиду отраслевой специфики среди клиентов AWS немало предприятий розничного бизнеса и большая часть кейсов, представленных на киевской конференции AWS Business Day, касались именно этой сферы. Опытом Intertop по части борьбы с пиковыми нагрузками в период предпраздничных распродаж под названием «черная пятница» поделились Надежда Махлована и Александр Абгарян. Компания позиционирует себя как омниканальный fashion-ритейлер и работает на украинском рынке уже четверть века. Сегодня в ее портфеле продукция более двух сотен брендов, а сеть из 127 магазинов охватывает 25 городов. Надежда Махлована: «Благодаря переходу на мощности AWS, интернет-магазин Intertop успешно отработал Black Friday. Трафик торговой площадки вырос на 150% относительно распродажи 2018 г. При этом среднее время отклика сайта составило 0,2 сек., а затраты на AWS – около 0,05% от оборота в online» Последние пять лет Intertop активно развивает одноименную онлайн-площадку. Причем в привязке к торговой сети, которая также продолжает расширяться. Благодаря этому, заказ, сделанный в Интернете, можно адресовать в любой ближайший магазин компании, где уже после примерки принять окончательное решение о покупке. А если, скажем, приглянувшаяся модель нужна в другом размере или цвете, ее могут привезти из любой точки страны. Интернет-магазин Intertop на сегодня предлагает более 500 тыс. номенклатурных позиций. Ежемесячно сайт фиксирует около 3,5 млн. посещений. Только за последний год количество онлайн-заказов выросло на 80%, а доля таких продаж в общем бизнесе компании достигает 15%. Естественно в период различных маркетинговых акций нагрузка дополнительно увеличивается, достигая максимума в «черную пятницу». Причем уровень пиковых нагрузок сезона Black Friday год к году также растет, примерно в полтора раза. Во избежание вынужденных простоев в период распродаж с 2017 г. компания начала использовать вычислительные ресурсы одно из облачных провайдеров. Это дало определенный результат. Однако предложенный сервис имел ряд критичных недостатков, в числе которых: достаточно сложное и трудоемкое администрирование, отсутствие автомасштабирования и длительное ожидание при запросе дополнительного сервера, лишние же приходилось отключать вручную, иначе они тарифицировались по полной ставке. Поэтому в результате было принято решение мигрировать на другую платформу и в итоге выбор пал на AWS. А помощь в реализации проекта оказывал партнер в лице Softprom by ERC. Множество технических и организационных моментов желающие могут почерпнуть из полной версии доклада. В качестве резюме приведем лишь несколько цифр. Благодаря переходу на мощности AWS, интернет-магазин Intertop успешно отработал в «черную пятницу». Трафик торговой площадки вырос на 150% относительно распродажи 2018 г. На пике нагрузок были задействованы 150 серверов. При этом среднее время отклика сайта составило 0,2 сек., а затраты на AWS – около 0,05% от оборота в online. К числу преимуществ облака Amazon, по словам Надежды Махлованой, можно отнести автомасштабирование и возможность практически мгновенно увеличивать и уменьшать мощности, богатый потенциал развития благодаря множеству нативных сервисов AWS. При этом стоимость данного варианта относительно предыдущего поставщика услуг по факту выросла всего на 10%. Дмитрий Сидоренко: «В период распродажи нагрузка на сайт увеличилась примерно вдвое, а количество потребляемых ресурсов автоматически повысилось в полтора раза. Это позволило пройти пик без проблем и существенного увеличения расходов» Масштабированию платформы электронной коммерции с использованием сервисов AWS посвятил выступление Дмитрий Сидоренко, ведущий разработчик сайта компании Moyo. Одноименная сеть магазинов электроники и бытовой техники начала работу десять лет назад. На сегодня она объединяет 45 торговых точек в 26 городах Украины. Ассортимент превышает 50 тыс. позиций. Причем покупатели могут приобрести товар в розничных магазинах, заказать в интернет-магазине или посредством контакт-центра 24/7. По мере развития интернет-проекта накопился ряд технически сложностей, которые требовали решения. Виртуализированные ресурсы компании на базе VMware размещались на мощностях одного из киевских провайдеров. Проблемы различного рода были связаны и с каналами связи и с серверным оборудованием и с инфраструктурой в целом. При этом их решение требовало немалых усилий и занимало много времени. Так возникло намерение сменить хостинг, либо перенести нагрузку в облако. Требовалось в частности: ускорить обмен данными и работу сайта в целом, обеспечить возможность справляться с нагрузкой в случае резкого ее изменения (в периоды сезонных пиков продаж, например), повысить отказоустойчивость, ускорить разработку нового ПО. Рассматривались различные варианты. В результате их сравнения пришли к пилотному проекту на AWS в партнерстве с Softprom by ERC. Подготовительный период, тестирование и отладка заняли около двух месяцев. Миграция была осуществлена буквально в считанные часы. На новой платформе стартовали накануне «черной пятницы» 2018 г. В период распродажи нагрузка на сайт выросла примерно вдвое, а количество потребляемых ресурсов, благодаря широким возможностям AWS и оптимизации, автоматически увеличилось в полтора раза. Это позволило пройти пик без проблем и существенного увеличения расходов. Вячеслав Нехороших: «Благодаря всесторонней поддержке со стороны Softprom by ERC и AWS миграция была осуществлена менее чем за месяц» Не менее впечатляющей историей успеха поделился Вячеслав Нехороших, CIO группы компаний «Фокстрот». Он присоединился к команде в апреле 2019 г. и сразу столкнулся с необходимостью обеспечить стабильную работу интернет-площадки в период пиковых продаж. Отметим, что группа «Фокстрот» представлена на украинском рынке четверть века и входит в сотню крупнейших компаний страны. Помимо одноименной торговой сети магазинов электроники и бытовой техники, управляет розничными сетями «Техношара» и «Секунда», конференц-центрами «Депо». В 2008 г. управление структурой было реформировано для повышения эффективности. В результате чего ИТ стало централизованной функцией. Вследствие негативного опыта «черной пятницы» 2018 г. штат ИТ-подразделения был существенно обновлен и перед командой поставили задачу обеспечить непрерывность бизнеса в периоды сезонных распродаж. Причем, решить ее требовалось в предельно сжатые сроки – до Black Friday оставались считанные месяцы. Выбирали из нескольких вариантов. По результатам двух пилотных проектов лучше себя показала AWS. Хотя исторически команда и технологический стек «Фокстрот» были в большей степени ориентированы на конкурирующую платформу. Благодаря всесторонней поддержке со стороны Softprom by ERC и AWS, хоть и не с первого подхода, миграция была осуществлена менее чем за месяц. В результате планы на «черную пятницу» были перевыполнены на 40%. При этом стоимость облачной инфраструктуры AWS оказалась не намного выше прежнего варианта. Как отметил докладчик, одним из основных критериев выбора AWS стало автомасштабирование. Если раньше добавление ресурсов занимало до трех часов, то теперь при необходимости это происходит в автоматическом режиме и мгновенно. Кроме того, WAF и другие встроенные проактивные механизмы защиты помогают справляться с атаками и прочими видами вредоносного трафика. Наконец, бесшовные релизы позволяют обновлять сайт без необходимости прерывать его работу. Что положительно сказывается на товарообороте. Благодаря всему этому «Фокстрот» получил позитивный опыт и планирует постепенно осваивать и другие сервисы Amazon, а проект миграции в облако AWS по сути позволил команде ИТ вернуть доверие бизнеса. Никита Ложевич: «С момента запуска нового приложения ПУМБ рост клиентов увеличился вдвое, повысился и его рейтинг. В настоящее время уже более 70% клиентов банка пользуются мобильным приложением» Впрочем, в рамках AWS Business Day участники имели возможность ознакомиться не только с кейсами торговых сетей. Об использовании сервисов AWS для организации аутентификации пользователей мобильного приложения ПУМБ рассказал Никита Ложевич, руководитель направления разработки программного обеспечения. По его словам, ПУМБ на сегодня является крупнейшим частным банком с украинским капиталом. В его активе свыше 2 млн. действующих клиентов, а инфраструктура обрабатывает более 2,5 млн. транзакций и 35 млн. операций в день. Столкнувшись с рядом сложностей, разработчики мобильного приложения банка решили попробовать задействовать для их решения возможности AWS. В результате проекта была повышена стабильность работы систем. Это добавило стойкости и уверенности бизнесу и как следствие укрепило доверие к ИТ. С момента запуска нового приложения рост клиентов увеличился вдвое, повысился и его рейтинг. В настоящее время уже более 70% клиентов банка пользуются мобильным приложением. Объем осуществленных с его помощью транзакций превысил 30 млрд. грн. Безусловно, такая динамика создает дополнительную нагрузку и на ИТ-инфраструктуру. Но благодаря облаку AWS не составляет труда масштабировать ее без ущерба для производительности. Помимо кейсов программа AWS Business Day включала также несколько технических докладов, посвященных возможностям платформы, а также представленным на недавней конференции AWS Re:Invent 2019 новшествам.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации 0

Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Лучше один раз увидеть • [2 октября 2015 г.] – Евгений Куликов

– Что происходит на рынке антивирусных решений? • [6 сентября 2013 г.] – Евгений Куликов

– Adobe Creative Cloud: новые инструменты создания контента — только в «облаке» • [3 июня 2013 г.] – Елена Дериева

– SOFTPROMotion 2012: ИТ-решения становятся инвестиционными бизнес-проектами • [12 ноября 2012 г.] – Елена Дериева

– Docsvision представляет украинским клиентам новую версию платформы СЭД • [6 июня 2012 г.] – Елена Дериева