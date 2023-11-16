Як мігрувати в хмару з першої спроби

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Наприкінці жовтня у Києві відбулася конференція для CIO, CTO та IT-спеціалістів AWS Business Day, організаторами якої виступили компанії Softprom та AWS. Йшлося про побудову відмовостійкої інфраструктури у хмарі та оптимізацію витрат, подолання пікових навантажень тощо. В програмі були представлені кейси міграції у хмару AWS від TemaBit Fozzy Group, банку «Кліринговий Дім», сервісів Hotline.finance та Concert.ua.

Відкрив конференцію Олександр Єна, менеджер Softprom з розвитку бізнесу хмарних додатків та рішень. Він зауважив, що його компанія вже понад сім років займається впровадженням хмарних сервісів та проєктами оптимізації інфраструктури за допомогою хмарних рішень Amazon Web Services (AWS), отримала статус AWS Advanced Consulting Partner, спеціалізацію у сфері ритейлу та компетенцію AWS Migration Acceleration Program (MAP). За цей час реалізовано більш як 100 різних проєктів. Відповідно команда має досвід у міграції великих інфраструктур, налаштуванні автомасштабування для подолання пікових навантажень, резервного копіювання та аварійного відновлення, контейнеризації тощо.

Тож спершу доповідач приділив увагу поширеним помилкам клієнтів, з якими в роботі доводиться стикатися найчастіше – начебто AWS – це «просто хостинг», дорогий та складний. Щодо першого, в сучасних умовах багато українських замовників і справді спочатку намагаються мігрувати в хмару «на вчора» та «як є». Але зазвичай швидко розуміють, що це дорого та не ефективно, і починають оптимізувати свою інфраструктуру.

Варто також зазначити, що наразі AWS – це понад 200 сервісів, з яких можна конфігурувати досить складні інфраструктурні рішення. Звичайно розібратися одразу в цьому розмаїтті може бути нелегко. Тому фахівці Softprom, спираючись на свій багаторічний досвід, допомагають замовникам підібрати необхідну конфігурацію та за можливості оптимізувати витрати на хмару. В Amazon для цього існує чимало інструментів. За словами Єна, з досвіду ритейл-партнерів, наприклад, використання сервісу автоматичного масштабування обчислювальних ресурсів для подолання пікових навантажень під час акцій та розпродажів, приносить їм прибуток, що значно перевищує витрати на хмару.

Зі свого боку Softprom, як досвідчений партнер AWS, допомагає з навчанням, супроводом пілотних проєктів, а також оптимізацією використання хмарних сервісів. Компанія сформувала ряд типових кейсів. Тому фактично пропонує не якісь окремі хмарні сервіси, а готові рішення для конкретних бізнес-задач. Чи то резервне копіювання у хмару, чи то автомасштабування, чи то великі проєкти міграції.

До речі в останньому випадку рекомендується використовувати методологію MAP. В разі необхідності мігрувати в хмару велику інфраструктуру, Amazon надає відпрацьовану методологію як правильно та послідовно виконувати всі процеси, необхідні для цього інструменти та професійні сервіси, залучає для супроводу проєкту на кожному етапі сертифікованого партнера з міграції (наприклад Softprom), забезпечує навчання фахівців замовника та може виділити певне фінансування для реалізації проєкту. Це дозволяє реалізувати міграцію чітко, контрольовано та в оптимальні терміни.

Побудові оптимальної архітектури в хмарі AWS присвятив презентацію Влад Гавриленко, інженер-консультант Softprom з AWS. Спираючись на власний дев’ятирічний досвід він досить докладно розглянув різні аспекти побудови ефективної хмарної інфраструктури в разі планової міграції та наявні варіанти термінової «евакуації», а також присвятив увагу можливостям оптимізації відповідного бюджету. Дуже змістовний виступ, насичений практичними порадами, з яким варто ознайомитись всім, хто замислюється про міграцію. Втім окремі рекомендації можуть стати у пригоді й тим, хто вже використовує хмару.

Як Amazon Web Services допомагає клієнтам завдяки цифровій трансформації досягати обраних цілей, розповіла Анастасія Ростальна, що очолює корпоративний напрямок бізнесу AWS для України. Amazon має 17 років досвіду використання хмарних сервісів у своїй роботі, яким охоче ділиться з мільйонами клієнтів. Не даремно аналітики Gartner вже 12 років поспіль включають її до числа лідерів ринку хмарної інфраструктури. Цьому сприяє зокрема глобальна присутність – 32 регіони та понад 100 зон доступності (окремі ЦОДи всередині регіону, мінімум по три на кожний). Компанія постійно інвестує в безпеку та реалізувала вже більш як 300 відповідних функцій. Крім того, замовникам через маркетплейс доступні понад 4500 готових модулів різного призначення, що дозволяють «не винаходити велосипед» та прискорити розробку завдяки використанню перевірених рішень.

Від початку великої війни AWS активно включилися в підтримку України та вже інвестувала в різні її форми близько 35 млн дол. Фахівці компанії допомогли більш як 40 державним установам, 24 університетам та безлічі комерційних підприємств мігрувати в хмару, зберегти таким чином дані та можливість надави сервіси громадянам. Крім того, спільно з урядом Польщі компанія підтримує програму ITSkills4U, яка надає можливість громадянам України безоплатно отримати навчання та сертифікацію від AWS.

Наразі більшість замовників в регіоні Центральної та Східної Європи, частиною якого є й Україна, сфокусовані на оптимізації витрат в хмарі. Як вже згадувалося, Amazon пропонує для цього різні інструменти. Втім потрібних технічних спеціалістів не завжди вистачає. Тому AWS інвестує в навчання, залежно від завдань замовника, а також надає необхідну експертну допомогу – як власними силами (завданнями українських клієнтів опікується команда з понад 20 фахівців), так і завдяки партнерам.

Більша частина часу конференції AWS Business Day була присвячена досвіду міграції у хмару вітчизняного бізнесу. Один з таких кейсів представив Влад Бабін, технічний директор Hotline.finance. Цей сервіс допомагає обрати серед пропозицій провідних страхових компаній продукт, що найкраще відповідає потребам відвідувача та оформити страховку онлайн. Компанія динамічно зростає, наразі там працює близько 60 розробників, а обчислювальні потужності розташовані в ЦОДі одного з найбільших українських хостинг-провайдерів. Втім прогнозування показало, що з наявною динамікою максимум через рік можливостей останнього стане недостатньо. Та й оренда необхідних потужностей виливається в копійку. Тому вирішили мігрувати в хмару.

Розглядали три варіанти: найняти DevOps та створити власне рішення, або мігрувати у Microsoft Azure чи AWS. Оскільки частина фахівців вже мали досвід роботи з AWS, зупинилися на цьому варіанті. До того ж приваблював великий вибір готових модулів.

Оскільки наявна серверна інфраструктура була не дуже надійна та погано масштабована, почали з проєктування нової відмовостійкої архітектури продуктивного середовища з автоматичним масштабуванням залежно від кількості розробників. Крім того, довелося переписати частину основного коду проєкту, оскільки вона виявилася частково несумісною з хмарою, що негативно впливало на продуктивність.

Зараз Hotline.finance знаходиться на фінальній стадії переїзду в хмару. Йдуть завершальні роботи з налагодження окремих модулів системи, готується міграція баз даних. В перспективі планується також впровадити децентралізовану архітектуру.

Досить типовим в сучасних реаліях досвідом використання хмарних рішень в банківському сегменті ділився Олександр Кудря, начальник управління інфраструктури, банку «Кліринговий Дім». Ця порівняно невелика фінансова установа спеціалізується на обслуговуванні корпоративних та VIP-клієнтів. Як відомо, діяльність підприємств галузі в багатьох аспектах регулюється НБУ, який до великої війни фактично не дозволяв банкам розміщувати в хмарі критичні сервіси. Втім це змінилося 24 лютого 2022 року, коли перед всіма постала проблема збереження бізнесу і вибір був невеликий – ЦОД у дещо безпечніших західних областях або хмара.

Враховуючи з одного боку досвід більших гравців ринку, а з іншого рекомендації регулятора, «Кліринговий Дім» облаштував резервний пункт у Львові й почав швидкоруч та «як є» створювати дублюючу інфраструктуру в хмарі AWS. Втім в обох випадках виникали певні перешкоди. Недостатньо надійні резервні канали зв’язку, несумісність мережевого обладнання тощо. До того ж спочатку намагалися переходити в AWS власноруч, тож розв’язання все нових проблем ускладнювалося відсутністю досвіду. Але потім, коли до процесу приєднався Softprom та служба підтримки Amazon справа пішла на лад.

Наразі фактично банк використовує гібридну інфраструктуру – основну наземну та дублюючу хмарну. Звісно ж обидві мають свої переваги та особливості. Так в банку чимало сервісів власної розробки, до того ж досить старих і тому перенести їх в AWS просто неможливо, а писати з нуля довго і дорого. Крім того, використання наявної наземної інфраструктури обходиться дешевше. З іншого боку, «земля» має певні недоліки з точки зору фізичної безпеки та потребує зусиль з підтримки й обслуговування різноманітного обладнання. У випадку хмари цим займається команда професіоналів. Також в хмарі створено віртуальні робочі місця, до яких за необхідності працівники банку можуть безпечно підключатись дистанційно. Заради безпеки «Кліринговий Дім» зокрема використовує захисне рішення AWS WAF, яке дозволяє налаштувати захист від ботів, DDoS та багато іншого.

Нівелюванню раптових пікових навантажень за допомогою хмарної платформи AWS присвятив виступ Євген Лисенко, технічний директор та співвласник найбільшого квиткового оператора України Concert.ua. Компанія працює на цьому ринку вже понад 10 років та за цей час поглинула кілька конкурентів. Як відзначив СТО, фактично вона є продуктовою IT-компанією, а її найбільшим надбанням є система власної розробки v-Ticket, в якій реалізовано інтеграції з партнерами, продаж квитків, транзакції, аналітику тощо. У своєму сегменті Concert.ua із 1,5-2 млн відвідувань у місяць посідає друге місце на пострадянському просторі.

Основна особливість роботи сервісу полягає у важко передбачуваних сплесках попиту. Коливання навантаження протягом доби вдвічі-тричі – це просто норма. Але часом спостерігаються короткочасні пікові п’яти– та навіть десятикратні навантаження протягом 2-5 хвилин. Втім для онлайн-сервісу вкрай важливі максимальна доступність та мінімальний час відгуку.

Варіантів вирішення було два – збільшувати кількість обладнання, або йти в хмару. Перший – нераціональний, оскільки більшість часу обчислювальні потужності простоюватимуть. До того ж власну інфраструктуру треба обслуговувати та підтримувати. Тому хмара видавалася найбільш природним рішенням.

Перша невдала спроба міграції сталася у 2017 році, у Digital Ocean. Цей варіант виглядав набагато дешевшим. Але фактично компанія отримала просто копію своєї наземної інфраструктури в хмарі, де регулювання потужностей здійснювалося вручну, та було не дуже добре з безпекою.

Тому у 2019 році остаточно прийняли рішення мігрувати до лідера ринку – AWS. Цей процес зайняв майже рік. Оскільки паралельно впорядковували архітектуру, переробляли код сервісу тощо. Зрештою Concert.ua створив дуже еластичну платформу на основі безсерверного підходу, що миттєво масштабується та витримує будь-які наявні навантаження. Вона добре захищена від різних видів атак та в разі необхідності швидко відновлюється.

Євген Лисенко також констатував, що його компанії хмарна інфраструктура коштує дорожче власної. Але якщо зважити всі фактори комплексно та з урахуванням переваг, воно того варте.

Про особливості міграції в хмару AWS великої інфраструктури розповів Іван Славіогло, віцепрезидент з інформаційних технологій TemaBit. Ця українська IT-компанія є частиною Fozzy Group, однієї з найбільших торгово-промислових груп країни. Вона має понад 10 років досвіду, два R&D центри та більш як 1300 працівників. Користувачами розробок TemaBit є відвідувачі понад 300 супермаркетів «Сільпо» та 300 магазинів «Фора», семи гіпермаркетів Fozzy, 90 маркетів Thrash, інтернет-магазин Maudau, власні служби доставки та виробництва (понад 50 тис. працівників Fozzy Group).

Задля сталого розвитку кілька років тому почали цифрову трансформацію бізнесів групи. Активне зростання частини цифрових продажів, динамічні зміни навантаження та інші сучасні тренди в ритейлі змінюють роль IT. На сьогодні його структура – це багато продуктових команд, які створюють нові можливості для бізнесу паралельно та швидко. Тож потрібно забезпечити відповідну архітектуру, розвивати необхідні навички працівників та завчасно трансформувати велику команду розробників. При цьому важливо забезпечити належний рівень кібербезпеки, слідкувати за технологічними трендами тощо. Втім головним чинником ухвалення рішення про міграцію в хмару звісно стала необхідність убезпечити бізнес в умовах війни.

Вибір на користь AWS, за словами Славіогло, було зроблено саме через те, що ідеологічно це хмара для невеликих продуктових команд, які динамічно розвиваються. До того ж Amazon має широку мережу партнерів, в тому числі в Україні, і відповідно на ринку є чимало спеціалістів з необхідним досвідом. В неї добре побудована система навчання та сертифікації, а також чи не найбільша база готових компонентів.

На першому етапі, що тривав з пів року, переносили все в хмару фактично «як є». Але швидко зрозуміли, що це дуже дорого. Тому на другому етапі почали конвертувати інфраструктуру на EC2. Це вже дозволяє суттєво зменшити витрати, забезпечити безпеку та масштабування. Наразі фахівці TemaBit активно переробляють системи групи для максимального використання всіх можливостей хмари AWS.

Як відзначив Іван Славіогло, треба бути готовим, що в хмарі все працює інакше. В разі використання хмарної інфраструктури IT-департамент фактично виступає брокером. Важливо розуміти, що є на ринку, скільки коштує та яким чином воно в хмарі працює. Там потрібно інакше мислити та постійно слідкувати за новими можливостями знизити витрати на використання хмари. Щоб контролювати витрати та забезпечити їх прогнозованість для бізнесу, потрібен моніторинг, спеціалісти з FinOps та досвідчений партнер.

На останок відзначимо, червоною ниткою через усі доповіді проходило, що AWS, як і будь-яка хмара – не панацея, а інструмент, що дозволяє будувати досить складні та надійні рішення для реалізації різних бізнес-потреб компанії-замовника. Своєю чергою завдання партнера в особі Softprom – допомогти замовнику краще зрозуміти всі можливості цього інструменту та забезпечити максимальну його ефективність. Але основна робота по переходу в хмару ляже на команду клієнта.

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