Рост поставок ПК в 2021 г. превысит 18%

11 марта 2021 г., 15:15

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Имевший место в 2020 г. рекордно высокий спрос на компьютеры в период пандемии COVID-19, в нынешнем году сохранится. Как полагают в IDC, за счет высокого интереса к компьютерам со стороны потребителей и студентов, нуждающихся в надежных и продуктивных системах, а также массовым корпоративным апгрейдам, мировые поставки традиционных компьютеров в 2021 г. вырастут на 18,2%, до 357,4 млн устройств. Для сравнения, в 2020 г. позитивная динамика составила 12,5%. Благодаря высокой позитивной динамике в прошлом и нынешнем году среднегодовой рост за период с 2020 по 2025 г. выйдет в плюс и составит 2,5%.

Отдельно аналитики отмечают, что негативное влияние на рынок продолжит оказывать дефицит процессоров и прочих компонентов, однако ближе к середине года ситуация с нехваткой комплектующих должна заметно улучшится.

Предполагается, что после 2021 г. объем поставок ПК останется выше, нежели в последние года перед началом пандемии. Потребители продолжат увеличивать инвестиции в высокие технологии. Кроме того, двигать рынок вверх будут отдельные набирающие популярность направления, к примеру, компьютерных игр.

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