ViewSonic представляет беспроводное устройство для презентаций ViewBoard Cast Button

11 марта 2021 г., 16:05

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель, представил новый аксессуар для беспроводного дисплея, позволяющий мгновенно переключать контент нажатием одной кнопки.



Как отмечается, благодаря использованию ViewBoard Cast Button больше не потребуется настраивать дисплей или беспроводное подключение. Устройство позволяет значительно повысить продуктивность командной работы и совещаний, а так же безопасность рабочего пространства.



ViewBoard Cast Button упрощает и повышает эффективность совместной работы с использованием нескольких беспроводных экранов. Настроить устройство Button понадобится всего один раз, установив сопряжение с интерактивными дисплеями или коммерческими экранами ViewSonic ViewBoard. Пользователям же необходимо лишь подключить Button к разъему ноутбука, а затем запустить передачу контента на экран. Button поддерживает ряд операционных систем, включая Windows, Mac и Chrome OS, так что в совещаниях могут принимать участие пользователи самых разных устройств.



Доступно два варианта ViewBoard Cast Button: с поддержкой HDMI и USB-C. Обе модификации устройства получают питание напрямую от ноутбука, поэтому ViewBoard Cast Button является безаккумуляторной системой.



Решение ViewBoard Cast делает совместную работу продуктивнее. Например, большой конференц-зал может быть оборудован центральным дисплеем для докладчика и большими дисплеями для отдельных групп слушателей. Докладчик может синхронизировать центральный дисплей с другими и передавать одно и то же изображение всем участникам встречи. Участники также могут выводить на любой из больших дисплеев контент с персональных устройств – ноутбуки и смартфоны – чтобы проиллюстрировать свои идеи и предложения.



ViewBoard Cast Button используется без приложения и не требует подключения к Интернету, что исключает угрозы безопасности и риски нарушения конфиденциальности. Передача всех данных осуществляется в строго изолированной среде. Кроме того, встроенное шифрование Wi-Fi и аутентификация по протоколу WPA2 позволяют защитить интеллектуальную собственность компании от несанкционированного доступа или случайного раскрытия.

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