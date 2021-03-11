Миллионы сайтов пострадали из-за пожара в дата-центре OVH, крупнейшего хостинг-провайдера в Европе

11 марта 2021 г., 14:42

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Как сообщает Reuters, 10 марта в дата-центре провайдера услуг хостинга OVH произошел пожар.



В результате происшествия в Страсбурге несколько центров обработки данных были выведены из строя, что повлияло на работу web-сайтов по всему миру.



Стоит отметить, что OVH является крупнейшим хостинг-провайдер в Европе и занимает третье место в мире в этом сегменте. Как следствие, выход из строя дата-центров компании повлиял на работу миллионов сайтов и привел к остановке бизнеса многих компаний.



На одной площадке OVH находилось несколько ЦОД компании. Возгорание случилось в дата-центре SBG2 и практически полностью его уничтожило. Половина серверных комнат SBG1 также вышли из строя. В период тушения пожара были обесточены и не работали SBG3 и SBG4, но они не пострадали в результате происшествия.

Как сообщает французское издание JDN, в результате инцидента пострадали 3,5 млн. веб-сайтов. По данным Netcraft, более 18% IP-адресов, привязанных к OVH не отвечали в период тушения пожара.

Центр обработки данных SBG2 находился в пятиэтажном здании и занимал площадь 500 м2. Он был открыт в 2012 г. и согласно последним данным там размещалось 12 тыс. серверов. Этот ЦОД использовался OVHCloud в рамках предоставления услуги Hosted Private Cloud, ориентированной на бизнес-клиентов.

«Мы планируем перезапустить центры обработки данных SBG1 и SBG4 и связанную с ними сеть к следующему понедельнику 15 марта, а SBG3 - к пятнице 19 марта, - заявил Октав Клаба (Octave Klaba), генеральный директор OVHCloud, в Twitter. - В наших центрах в г.Рубе и в г.Гравлин имеется запас новых серверов, готовых к доставке всем пострадавшим клиентам. Очевидно, бесплатно. Мы отправим 10 тыс. серверов в следующие три-четыре недели».

Согласно данным «Хостмастер», которые приводит издание НВ, услугами OVH пользуются около 10% всех зарегистрированных пользователей доменной зоны .UA.

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