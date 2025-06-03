3 июня 2025 г., 16:25

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За чутками, Apple вирішила позначати операційні системи за роками (наприклад, macOS 2026), і мені навіть важко описати, наскільки мене порадувала ця інформація. Згадувати, коли там була Sonoma, Sequoia чи Monterey, було вже практично неможливо, а тим більше пам’ятати, які в них були номери версій. Правда, те, що давно в голові відкарбувалося: 10.0 – Cheetah, 10.1 – Puma, 10.2 – Jaguar, 10.3 – Panther і т.п., все-таки ще тримається, а ось вся ця каліфорнійська географія в голову вже не влазить. Конкретно в iOS/iPadOS така проблема була менш нагальною, але є й інші аргументи, чому це хороша ідея.

Коротко кажучи, думаю, що це правильний крок. Всім користувачам одразу зрозуміло, яка версія новіша. Такий одночасний перехід всього різноманіття систем – macOS, iOS, watchOS, iPadOS, VisionOS, tvOS, які зараз мають різні номери – дозволить Apple нарешті вирівняти нумерацію між різними системами, що підкреслить єдність функціональності між ними.

З погляду бізнесу, така нумерація також модна і сучасна, наголошує про регулярні оновлення, як сервіс. Думаю, це може бути додатковим аргументом Apple і їх рухом в сторону корпоративного бізнесу останнім часом.

Але, я, думаючи як представник розробника програмного забезпечення, вважаю, що «нормальна» версійність теж нікуди не дінеться. Ці приклади про iOS/macOS 26 якраз як ті котячі чи географічні назви – термін для маркетингу. Маркетинговий термін теж ніхто не дозволить мордувати версійністю, бо iOS 26.3.5 виглядає не дуже. Тому питання скоріше в тому, чи підштовхне Apple і внутрішні номери версій до маркетингових (iOS 26 (26.2.1)), чи залишить технічну нумерацію на тому ж рівні, що є зараз (macOS 26 (16.0)).

Роки як версії

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