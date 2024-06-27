Toshiba анонсує серію корпоративних жорстких дисків ємністю до 10 ТБ

27 июня 2024 г., 13:25

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Toshiba оголосила про випуск серії MG10-D - сімейства жорстких дисків із звичайним магнітним записом (CMR), що підтримують інтерфейси SAS і SATA та мають ємність до 10 ТБ.



Як зазначається, створені з використанням високоточної інженерії та більш ніж 50-річного досвіду компанії Toshiba, диски серії MG10-D забезпечують підвищену продуктивність і енергоефективність порівняно з попередніми поколіннями. Завдяки функціям миттєвого стирання (SIE) та самошифрування дисків (SED) цінні дані захищені рішенням для зберігання даних, відомим своєю високою продуктивністю та непохитною надійністю.



Підкреслюється, що серія MG10-D, створена для задоволення зростаючих вимог корпоративних серверів і систем зберігання даних, забезпечує новий рівень продуктивності. Наприклад, у порівнянні з попередньою моделлю, новий накопичувач MG10ADA10TE ємністю 10 ТБ забезпечує приблизно на 13% більшу максимальну стабільну швидкість передачі даних - 268 Мб/с - і вдвічі збільшує розмір кеш-буфера до 512 Мб. Крім того, нова система знижує енергоспоживання в режимі активного очікування приблизно на 21%, до 5,74 Вт.



Серія MG10-D - це 5-дискова платформа зі стандартним 3,5-дюймовим корпусом CMR і швидкістю обертання шпинделя 7200 об/хв, заповнена повітрям. Доступні моделі ємністю 2 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ і 10 ТБ з інтерфейсами SAS і SATA. Також доступні диски SATA ємністю 1 ТБ. Серія підтримує інтерфейси SATA 6 Гбіт/с або SAS 12 Гбіт/с у розширеному форматі 512e і 4Kn. Опція 512n доступна для накопичувачів ємністю 1, 2 і 4 ТБ для підтримки застарілих систем зі стандартним розміром блоків 512 байт. Диски серії MG10-D, розроблені для надійної роботи в режимі 24x7, мають номінальну робочу ємність 550 ТБ, частоту відмов 0,44% і час напрацювання на відмову (MTTF/MTBF) 2 мільйони годин.



Диски серії MG10-D будуть доступні у третьому кварталі.

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