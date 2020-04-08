Ricoh представила полноцветные МФУ IM C6500 и IM C8000

8 апреля 2020 г., 14:53

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Компания Ricoh анонсировала новые производительные полноцветные МФУ RICOH IM C6500 и RICOH IM C8000 со скоростью печати соответственно 65 и 80 страниц в минуту, предназначенные для централизованной печати в современной офисной среде.

Аппараты поддерживают операции брошюрования и ли фальцевания в линию для выдачи внутренним заказчикам.

Для управления новинками используется 10,1-дюймовая смарт-панель с возможностью использования прикосновений и жестов, как в смартфонах и планшетах. Встроенная система управления отличается интуитивным интерфейсом. В ней также позволяется использование таких корпоративных решений для рабочего процесса, как StreamLine NX, которые повышают производительность, обеспечивают усовершенствованное управление устройствами, свет и безопасное использование.

Среди главных преимуществ МФУ Ricoh IM C6500 и IM C8000 отмечается взаимодействия с мобильными устройствами работников, а бумажные документы можно оцифровать и загрузить на облачные сервисы. При этом аппараты позволяет расширять свои возможности в соответствии с ростом бизнеса заказчика.

В Украине модели Ricoh IM C6500 и IM C8000 можно будет заказать уже в конце апреля 2020 г.

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