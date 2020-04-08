На пути к магнитоакустическим коммуникациям внутри чипа

8 апреля 2020 г., 14:05

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Первые эксперименты по прямому наблюдению магнитоакустических волн (спиновых волн, управляемых звуком), провели совместно Барселонский университет, Институт материаловедения (ICMAB-CSIC) и синхротронный комплекс ALBA.



Испанские исследователи экспериментально продемонстрировали способность магнитоакустических волн распространяться на большие расстояния (несколько сантиметров), кроме того было показано, что такие волны имеют большую амплитуду, чем ожидалось.

«Наши волны намагничивания связаны с акустическими волнами и, следовательно, могут путешествовать дальше и иметь большие амплитуды, чем спиновые волны», — объясняет Михаэль Фёрстер (Michael Foerster), отвечавший за использование в проекте фотоэмиссионного микроскопа на отводе CIRCE синхротрона ALBA. Такие дальнодействующие волны большой амплитуды хорошо подходит для пересылки и обработки данных, для управления небольшими двигателями.

Наблюдавшиеся в экспериментах интерференционые картины ясно показали, что волны намагничивания имеют определенные частоты и длины волн — это открывает новые возможности манипулирования ими при комнатной температуре.

Опыты над магнитоакустическими волнами проводились на тонкой плёнке ферромагнитного никеля, возбуждаемой упругой (поверхностной акустической, ПАВ) волной. Источником ПАВ служила пьезоэлектрическая подложка.

Свои выводы исследователи опубликовали в Physical Review Letters.

Интерес к акустическому генерированию спиновых волн обусловлен тем, что такой способ имеет ряд преимуществ по сравнению с магнитным возбуждением, например, улучшенную энергоэффективность, большее пространственное распространение или совпадение длин волн.

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