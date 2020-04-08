Рекламное ПО наступает

8 апреля 2020 г., 12:35

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Рейтинг наиболее активных киберугроз, выявленных на территории Украины за первый квартал, представила компания Eset. Согласно данным системы обратной связи Eset LiveGrid, самым распространенным в нашей стране с января по март стало рекламное ПО. Такие зловреды распространяются в виде нежелательных всплывающих окон с целью сбора данных о конкретном пользователе, перенаправления на вредоносные веб-сайты или загрузки шпионских программ и других видов вредоносного ПО на устройство.

Заметный рост активности рекламного ПО обнаружен в феврале и марте месяце. Еще в январе оно было на четвертом месте по уровню распространения, в феврале заняло первое и второе, а в марте уже первые четыре места в рейтинге. Такая тенденция может быть связана с проблемой глобального масштаба, которая охватила сегодня весь мир. Используя панику среди людей, киберпреступники могут распространять ложную рекламу труднодоступных товаров для защиты здоровья, а также различные фейковые новости о способах лечения или изобретенной вакцины от болезни. Однако их настоящая цель – заражать устройства, похищать конфиденциальную информацию или средства пользователей.

Согласно данным Eset LiveGrid два месяца подряд первую и вторую позицию занимают угрозы JS/Adware.Adport и JS/Adware.Subprop соответственно, которые позволяют перенаправлять пользователя на рекламные сайты и осуществлять вредоносную активность. Также остается в украинском рейтинге уже ранее известная угроза JS/Adware.Agent.AF, которая была самой распространенной в прошлом году.

Кроме рекламного ПО, уже второй год подряд в пятерке самых распространенных угроз остается и HTML/ScrInject. Эта угроза позволяет перенаправить пользователя на сайты с вредоносным ПО, а ее вредоносный код, как правило, встроен в HTML-страницы.

Еще одной из популярных угроз первого квартала оказалась JS/PopunderJS, которая связана с приложением PopUnder. Однако эта угроза способна распространять в основном раздражающие рекламные оповещения без вредоносного кода.

Из-за роста количества вредоносного рекламного ПО пользователям следует быть очень осторожными и не делать поспешных действий при работе в интернет-сети. Поскольку именно на это полагаются злоумышленники, манипулируя эмоциями людей. Поэтому специалисты Eset рекомендуют придерживаться стандартных правил, чтобы избежать заражения устройств шпионскими программами и различными вирусами, а также не стать жертвой фишинг-атак.

Не нажимать на любые всплывающие рекламные объявления при работе в браузере и при использовании любых программ;

Не переходить по ссылкам в сообщениях и электронной почте; Избегать использования общедоступных Wi-Fi-сетей, которые могут быть недостаточно защищенными; Регулярно обновлять все программы и операционную систему устройства до актуальных версий; Делать резервные копии важных файлов. Это позволит их восстановить в случае заражения устройства вредоносными программами или шифрования всех данных программами-вымогателями; Использовать решение по безопасности для домашних ПК и мобильных устройств, которые помогут обеспечить защиту от различных видов угроз.

Топ-10 киберугроз в Украине, Январь 2020 г., по данным Eset

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Топ-10 киберугроз в Украине, Март 2020 г., по данным Eset

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