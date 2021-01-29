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Разработаны миниатюрные металинзы для приложений AR/VR

29 января 2021 г., 14:51
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Разработаны миниатюрные металинзы для приложений AR/VR

Несмотря на прогресс потребительских технологий за последние десятилетия, современные оптические линзы остаются примерно такими же, что и 3000 лет назад. Это сдерживает разработку оптических систем следующего поколения, таких как носимые дисплеи для виртуальной реальности (VR), которые нуждаются в компактных, легких и экономичных компонентах.

Устранить это узкое место, заменив громоздкие изогнутые линзы на плоскую поверхность с наноструктурами для фокусировки света, обещает команда из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук (SEAS).

В 2018 году они уже разработали ахроматические металинзы без аберраций, которые функционируют во всём видимом спектре. Но эти линзы были слишком малы (десятки микрон в диаметре) для использования в системах виртуальной и дополненной реальности.

Теперь, на базе той конструкции — с массивами нановыступов из двуокиси титана — исследователи создали двухмиллиметровую ахроматическую металинзу, которая может без искажений фокусировать цвета RGB (красный, синий, зеленый).

Как утверждается в статье, опубликованной в Science Advances, это самая большая RGB-ахроматическая металинза на сегодняшний день является концептуальным подтверждением возможности масштабирования металинз до сантиметрового размера, их массового производства и интеграции в коммерческие платформы.

В качестве примера такой интеграции авторы продемонстрировали разработанный ими миниатюрный дисплей для приложений виртуальной и дополненной реальности. В нём используется пьезоэлектрический двухкоординатный актуатор, который быстро смещает конец оптического волокна влево, вправо, вверх и вниз, формируя миниатюрное растровое изображение. Этот дисплей имеет высокое разрешение, отличную яркость, широкий динамический диапазон и богатую цветовую гамму.

Далее команда планирует еще больше увеличить размер металинзы и сделать её совместимой с имеющимися производственными технологиями для налаживания массового выпуска с низкой себестоимостью.

Разработаны миниатюрные металинзы для приложений AR/VR

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