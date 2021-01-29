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Эксперименты по передаче электроэнергии в морской воде увенчались успехом

29 января 2021 г., 15:25
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Эксперименты по передаче электроэнергии в морской воде увенчались успехом

Исследовательская группа с факультета электротехники и информационной электроники Технологического университета Тоёхаси (Япония) успешно передала энергию и данные по беспроводной сети через морскую воду с помощью приёмопередатчика собственной конструкции с четырьмя слоями ультратонких плоских электродов.

В основу разработки команды под руководством доцента Масаи Тамуры (Masaya Tamura) положен новый метод проводящей связи с акцентом на высокочастотные свойства морской воды. В ходе испытаний прототипа приёмопередатчика японские учёные добились эффективности 94,5% при передаче на расстоянии 2 см и не менее 85% на расстоянии 15 см. в широком диапазоне частот. Чтобы избежать химических изменений при подаче большого количества энергии в морской воде, на поверхность электродов нанесли изоляционное покрытие, но даже после этого удалось достичь КПД не менее 90%.

Успешными оказались и эксперименты с переносом энергии и данных между зарядной станцией и подводным дроном. Установленное на борту подводного аппарата оборудование обеспечило беспроводную зарядку его конденсатора и передачу в реальном времени видео со скоростью примерно 90 Мб/с, но при этом весило не более 270 г.

Участники исследования считают, что их разработки позволят подводным дронам передавать данные и перезаряжаться в морской воде без значительных конструкционных изменений, что в свою очередь будет способствовать быстрому повышению их эксплуатационной эффективности.

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