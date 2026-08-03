Arm встановила рекорд із виторгу у 1,29 млрд дол. в I кв.

3 августа 2026 г., 12:25

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Британський розробник напівпровідникової архітектури Arm Holdings оприлюднив фінансові результати за перший квартал 2027 фінансового року, що завершився 30 червня 2026 року.

Сукупний виторг зріс на 22% у річному обчисленні й досяг рекордного показника у 1,289 млрд дол.

Чистий прибуток компанії за стандартом GAAP зріс до 270 млн дол. (0,25 дол. на акцію) порівняно з 130 млн дол. роком раніше, а скоригований прибуток на акцію (Non-GAAP EPS) підскочив на 29% - до 0,45 дол., перевершивши верхню межу прогнозів аналітиків.

Головним рушієм рекордних показників стало стрімке зростання доходів від роялті та ліцензування в сегменті обчислень для AI. Доходи від роялті зросли на 22% у річному обчисленні до 715 млн дол., чому сприяло більш ніж подвійне зростання відрахувань із дата-центрів та масове впровадження архітектури Armv9 і рішень Arm Compute Subsystems (CSS). Доходи від ліцензування досягли 574 млн дол. (зростання на 23%), із яких 193 млн дол. припали на угоду з SoftBank. Загальний обсяг постачань серверних ядер на базі платформи Arm Neoverse перетнув позначку в 1,5 млрд одиниць, причому 500 млн ядер було відвантажено за останні дев'ять місяців.

Стрімкий розвиток продемонстрував новий напрямок процесорів Arm AGI CPU, анонсований навесні цього року. Сукупний попит клієнтів на ці чипи на 2027–2028 фінансові роки вже перевищив 2 млрд дол. при зарезервованих виробничих потужностях на 1 млрд дол. Технології Arm активно впроваджують ключові гравці ринку: Nvidia розпочала масове виробництво нових чипів Vera на базі Arm, Google обрала процесори Axion для хостингу AI-прискорювачів TPU, AWS підписала угоду з Meta на розгортання десятків мільйонів ядер Graviton5, а Microsoft розширила серію віртуальних машин Azure Cobalt 200.

«Ми тісно співпрацюємо з нашими виробничими та логістичними партнерами задля розширення потужностей. Наша впевненість у перевищенні початкових орієнтирів щодо бізнесу Arm AGI CPU суттєво зросла за останні 90 днів», — наголосив виконавчий директор Arm Рене Хаас (Rene Haas). Водночас фінансовий директор компанії Джейсон Чайлд (Jason Child) зазначив, що через зростання цін на пам'ять виробники смартфонів змушені підвищувати ціни на пристрої середнього та преміумсегментів, що стримує загальні темпи зростання роялті у мобільному секторі.

Попри рекордний виторг та перевищення прогнозів, акції Arm продемонстрували падіння на 8% після публікації звіту. Головними чинниками стриманості інвесторів стали локальне сповільнення ринку смартфонів через дорожчання оперативної пам'яті та обережний прогноз компанії щодо зростання роялті у другому кварталі на рівні 13%. Утім, стрімке розширення лінійки AGI CPU, де обсяг замовлень удвічі перевищує поточні виробничі можливості, свідчить про те, що хмарний AI-сегмент стає головним довгостроковим локомотивом капіталізації Arm.

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