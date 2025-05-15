Qualcomm і HUMAIN створять сучасні AI дата-центри

15 мая 2025 г., 13:35

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Компанія Qualcomm Technologies і HUMAIN, національний чемпіон зі штучного інтелекту (AI), що просуває цілі Саудівської Аравії в галузі AI, підписали меморандум про взаєморозуміння (МОВ) з наміром почати стратегічне співробітництво зі створення центрів обробки даних, інфраструктури та хмарних послуг наступного покоління для задоволення попиту, який швидко зростає, на AI в усьому світі, зокрема й у Королівстві Саудівська Аравія. Меморандум про взаєморозуміння було підписано під час Саудівсько-американського інвестиційного форуму в Ер-Ріяді, який відбувся під час офіційного візиту президента США Дональда Трампа (Donald Trump) до Королівства Саудівська Аравія.



Центри обробки даних і екосистема, що їх підтримує, покликані забезпечити державним і корпоративним організаціям доступ до високопродуктивних і енергоефективних процесорів та хмарної інфраструктури штучного інтелекту, а також хмарних сервісів. Ці пропозиції дадуть змогу впроваджувати рішення на основі AI, здатні робити прогнози та ухвалювати рішення в режимі реального часу, а також значно підвищать доступність і цінність передових застосунків із підтримкою штучного інтелекту.



Після підписання меморандуму про взаєморозуміння HUMAIN і Qualcomm Technologies мають намір:



- Розробити та побудувати в Саудівській Аравії передові центри обробки даних штучного інтелекту, призначені для надання високоефективних і масштабованих гібридних хмарних рішень з обробки результатів штучного інтелекту для місцевих і міжнародних клієнтів на основі рішень Qualcomm Technologies для крайових центрів і центрів обробки даних.



- Розробка і постачання сучасних процесорів для центрів обробки даних і рішень для штучного інтелекту від Qualcomm Technologies, що володіють високою продуктивністю та ефективністю, для живлення центрів обробки даних у хмарній інфраструктурі штучного інтелекту HUMAIN.



- Прискорити використання хмарної інфраструктури штучного інтелекту HUMAIN шляхом використання крайових пристроїв на базі процесорів Snapdragon і Dragonwing від Qualcomm Technologies.



- Інтеграція сімейства арабських великих мовних моделей HUMAIN (ALLaM, розробленого спільно з SDAIA) з широкою екосистемою крайових пристроїв AI на базі процесорів Qualcomm Technologies, забезпечуючи гібридні хмарно-крайові можливості AI-довідників на широкому спектрі пристроїв.



Центри обробки даних і екосистема, що їх підтримує, покликані забезпечити державним і корпоративним організаціям доступ до високопродуктивних і енергоефективних процесорів і хмарної інфраструктури AI, а також хмарних сервісів. Ці пропозиції дадуть змогу впроваджувати рішення на основі штучного інтелекту, здатні передбачати й ухвалювати рішення в режимі реального часу, а також значно підвищать доступність і цінність передових застосунків із підтримкою AI.



У рамках угоди HUMAIN і Qualcomm Technologies також оголосили про масштабну співпрацю з Міністерством зв'язку та інформаційних технологій Саудівської Аравії (MCIT) зі створення в Саудівській Аравії дизайн-центру світового класу Qualcomm для напівпровідникових технологій, а також ініціатив із навчання та створення стартапів, спрямованих на розвиток інфраструктури та технологічних можливостей у Королівстві Саудівська Аравія. Ця ініціатива підтримує мету Королівства стати світовим центром розробки напівпровідників, стимулюючи економічне зростання, залучаючи талановитих спеціалістів і надаючи можливості підвищення кваліфікації інженерів Королівства в галузі напівпровідникових технологій.



«Саудівська Аравія робить дивовижні кроки до того, щоб стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту, і Qualcomm Technologies рада співпрацювати з HUMAIN, щоб підтримати реалізацію цих цілей. Ми неймовірно раді допомогти у створенні передової інфраструктури дата-центрів AI, необхідної для запуску надійних і економічно ефективних гібридних послуг AI нового покоління в Королівстві та в усьому світі з використанням наших провідних у галузі процесорів і рішень AI», - сказав Крістіано Амон (Cristiano Amon), президент і головний виконавчий директор Qualcomm. «Ми також пишаємося тим, що співпрацюємо з MCIT, щоб допомогти розвитку напівпровідникового сектора Саудівської Аравії. Створення в країні потужностей з розробки чипів стане важливим кроком у досягненні цілей програми Vision 2030, і для нас велика честь співпрацювати з Королівством на цьому важливому шляху».



«Ця угода знаменує собою важливу віху на шляху до створення глобального центру інфраструктури штучного інтелекту, що допоможе розширити центри обробки даних Qualcomm Technologies, забезпечуючи високопродуктивні обчислення з низьким енергоспоживанням та енергоефективне оброблення штучного інтелекту в масштабі. Разом ми не тільки прискорюємо технологічний прогрес, а й створюємо підґрунтя для найпотужнішого в регіоні гібридного AI на базі хмарних обчислень, що створить можливості для інновацій, зростання зайнятості та сталого економічного впливу», - зазначив Тарек Амін (Tareq Amin), виконавчий директор HUMAIN.



«Ми дякуємо компанії Qualcomm Technologies за поглиблення стратегічного партнерства з Королівством, а співпраця з HUMAIN знаменує собою важливий крок у просуванні лідерства Саудівської Аравії в галузі інфраструктури штучного інтелекту та інтелектуальних обчислень «від краю до хмари». Разом ми не тільки створюємо центри обробки даних і можливості AI наступного покоління, а й закладаємо основу для екосистеми напівпровідників, що динамічно розвивається, в якій працюють талановиті фахівці світового класу», - заявив Його Високоповажність Абдулла Альсваха (Abdullah Alswaha), міністр зв'язку та інформаційних технологій.

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