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QNAP включит инструменты удаленного доступа TeamViewer в свои решения

20 сентября 2021 г., 16:55
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QNAP включит инструменты удаленного доступа TeamViewer в свои решения

Компания QNAP Systems объявила о партнерстве с TeamViewer - ведущим поставщиком решений для удаленного подключения и цифровизации рабочих мест.

Как отмечается, это партнерство позволит обеспечить удаленное управление и подключение к нескольким устройствам NAS с ПК на базе Windows с высоким уровнем безопасности, что позволит повысить эффективность использования систем .

Подчеркивается, что благодаря интеграции с TeamViewer администраторы NAS могут получать доступ, управлять и контролировать устройства QNAP NAS с помощью клиента TeamViewer. Это надежное решение для удаленного доступа с такими функциями, как замаскированный IP-адрес и сквозное 256-битное шифрование сеанса для повышения безопасности NAS.

«Мы гордимся тем, что TeamViewer теперь доступен в Центре приложений QNAP», - отметил Константин Фалькояну (Constantin Falcoianu), директор по развитию бизнеса в TeamViewer - «Поскольку мы постоянно ищем способы упростить обслуживание критически важной ИТ-инфраструктуры, в частности такой как системы NAS. TeamViewer всегда был предпочтительным решением для удаленного подключения среди ИТ-специалистов, и количество внедрений наших систем  является наглядным доказательством этого».

«Безопасность является приоритетным аспектом QNAP NAS, и наши усилия по улучшению доступности и функциональности при одновременном обеспечении безопасности данных привели нас к предложению инструментов TeamViewer. Используя их, ИТ-группы могут удаленно контролировать свои устройства QNAP NAS и управлять ими с помощью лучших в отрасли решений для подключения и защиты данных », - заявил Асим Манмуалия (Aseem Manmualiya), менеджер по продукту QNAP.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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