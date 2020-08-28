QNAP представила NAS на чипах AMD Ryzen Embedded

28 августа 2020 г., 16:35

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QNAP Systems представила линейку монтируемых в стойке NAS-систем для малого и среднего бизнеса с высокопроизводительными и энергоэффективными процессорами V1500B серии AMD Ryzen Embedded V1000 – 4-ядерными/8-потоковыми с частотой 2,2 ГГц.



С двумя портами 2.5GbE и возможностью нативного размещения виртуальных машин и контейнеров в качестве полноценного сервера, защищенного технологиями моментальных снимков и резервного копирования, серия TS-x73AU отвечает самым взыскательным требованиям рынка SMB.



«TS-x73AU это первый SMB NAS от QNAP, получивший высокопроизводительные встраиваемые процессоры с ядром Zen, AMD Ryzen, - сообщил Джейсон Су (Jason Hsu) менеджер по продуктам QNAP. – Благодаря гибкой расширяемости ввода-вывода и универсальным приложениям QTS для резервного копирования/синхронизации, облачных шлюзов, виртуализации, наблюдения и управления безопасностью TS-x73AU представляет собой чрезвычайно экономичное решение NAS для малого и среднего бизнеса с ограничениями бюджета, работающее в различных многозадачных средах».



В линейке TS-x73AU предлагаются модели с 8, 12 и 16 отсеками, с одиночным и резервированным блоком питания, одним (PCIe Gen3 x8) или двумя (PCIe Gen3 x4) слотами для расширения базовой функциональности поддержкой 5GbE/10GbE, кэширования M.2 SSD, графических ускорителей и инфраструктуры Fiber Channel. TS-x73AU поддерживают шифрование AES-NI, накопители SATA 6 Гб/с и до 32 ГБ двухканальной памяти DDR4.



Расширенные бизнес-функции для оптимизации эффективности управления при обеспечении непрерывной работы и безопасности включают локальное/удаленное/облачное резервное копирование, бэкап Google G Suite и Microsoft 365, а также шлюзы облачного хранения. Моментальные снимки блоков обеспечат мгновенное восстановление и помогут защитить данные от вирусных угроз, использующих шифрование.



С ростом бизнеса TS-x73AU может масштабироваться подключением модулей расширения (QNAP SAS, PCIe to SATA, USB) или использованием свободной ёмкости других QNAP NAS с помощью технологии Virtual JBOD.

Как сообщили представители компании QNAP, поставки нового решения на украинский рынок ожидаются в четвертом квартале.

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