QNAP на новом витке развития

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Компания QNAP Systems провела онлайн пресс-брифинг, на котором рассказала о развитии бизнеса и планах, в том числе и в Украине.

В начале своей презентации Карлис Луцс, менеджер по развитию бизнеса QNAP Systems в странах СНГ и Украине, кратко представил историю компании. С момента старта своей работы в 2004 г. компания сосредоточила усилия на решениях NAS (Network Attached Storage). Это направление и сегодня остается для нее ключевым. На данный момент производитель поставил на рынок уже более трех миллионов NAS-устройств. QNAP выпускает широкий ассортимент систем: от 1-дисковых до 30-ти дисковых. Устройства строятся на основе различных процессоров Intel (Xeon, Core i3, Pentium, Celeron), при этом все большую популярность получают чипы AMD (EPYC 7302P, Ryzen V1000, 5 и 7, R-series). Кроме того в бюджетных моделях используются процессоры Annapurna Labs.

Среди основных трендов нынешнего года прежде всего отмечается использование All-flash NAS. В октябре 2020 г QNAP выпустила монтируемое в стойку 2U-хранилище TS-h2490FU, которое рассчитано на использование сверхскоростных флеш-накопителей NVMe U.2. Это СХД обеспечивает быстродействие в режиме произвольного чтения/записи блоками по 4 KБ (iSCSI) до 472К IOPS. За счет применения процессоров AMD EPYC 7302, как отмечается, удалось обеспечить пропускную способность 32 Гб/с на каждый SSD. TS-h2490FU построен на QuTS hero и поддерживает его подключение к инфраструктуре SAN.

В числе новых решений выступающий также выделил двухконтроллерный (active-active) All-flash NAS с ОС QES — ESX86dc, который поддерживает SAS 12Gbps и поэтому может достичь 603К IOPS. Кроме того, модель TS-2888X с 18-ядерным Intel Xeon, 512 ГБ ОЗУ ECC и поддержкой 40GbE нацелена на задачи рендеринга, монтажа видео на лету, а также задач Machine learning. Двухпроцессорные TDS-1689U с предоставленным выбором между QES и QTS ОС имеют широкий спектр доступных функций и предоставляют заказчикам высокую гибкость с точки зрения применения конкретного QNAP NAS.

Компания недавно также представила GM-1000 — конструктив высотой 2U, позволяющий установить два QNAP NAS. Уникальность данного решения в том, что оно требует минимальных начальных инвестиций — позволяет заказчику приобрести сам корпус хранения и всего один QNAP NAS, который займет половину пространства 2U. А со временем, если возникнет необходимость, можно дополнить систему вторым NAS.

В направлении СМБ QNAP традиционно предлагает множество оригинальных решений, среди которых стоит отметить различные возможности наращивания скорости подключения. Например, модель TS-1277XU-RP уже по умолчанию имеет два порта 10GbE. Есть также более доступные по цене СХД с возможностью расширения за счет использования сетевой карты 10GbE — QNAP NAS TS-1273AU-RP-8G с дополнительным двухпортовым сетевым адаптером QXG-10G2SF-CX4. Кстати, с помощью вышеупомянутой карты расширения 10GbE пользователь так же может настроить iSER, что позволяет существенно увеличить скорость работы связки VMware ESXi и QNAP NAS.

Компания QNAP также производит разнообразные составляющие высокоскоростной среды iSCSI — сетевые адаптеры USB 3.2 Gen 1 to 5GbE для Windows-компьютеров и адаптер Thunderbolt to 10GbE для платформы Mac, а также различные коммутаторы Ethernet.

Рассказывая о финансовых показателях компании, выступающий отметил, что глобально QNAP планирует выйти на те же уровни продаж, что в прошлом году. Он отметил, что с учетом плохой доступности в первых двух кварталах нынешнего года, это можно считать хорошим достижением. В Украине производитель показывает стабильный рост продаж на протяжении всего года, поскольку частично удалось обойти проблему с доступностью в первом полугодии, благодаря имевшимся запасам на складах локальных дистрибьюторов. «Также мы вели основательную работу над узнаваемостью бренда и развитием потребительского канала — по итогам второго полугодия наращиваем наше присутствие в гораздо более широком сегменте решаемых задач», заявил Карлис Луцс. По сравнению с прошлым годом, в Украине стали доступными такие новые продукты, как NAS с поддержкой Thunderbolt, устройства с портами 2.5Gb/5Gb/10Gb на борту, а так же системы с возможностью расширения функциональности за счет установки специальных карт. «В качестве самых популярных можно указать M.2 SSD, 10GbE, а также FC 16/32Gb. Да, вы всё правильно поняли, QNAP NAS предпринимательского сегмента может быть по цене доступным и удобным дополнением SAN-инфраструктуры. Все решения, которые я перечислил, доступны на локальных складах наших дистрибьюторов — а это является большим изменением, если сравнивать наше присутствие и наши вложения в SMB и предпринимательский сегмент в этом и в прошлом году», подчеркнул докладчик.

Для СМБ QNAP выпускает все больше моделей с поддержкой ZFS. В частности QuTS hero NAS — это совершенно новое решение, которое сочетает в себе лучшую функциональность от двух уже имеющихся операционных систем компании — QES (QNAP Enterprise System на базе ZFS) и QTS (ОС, которая изначально была основой любого QNAP NAS, но теперь её применение в основном в устройствах потребительского сегмента и малого бизнеса). Отмечается, что QuTS hero ОС построена на 128-битной системе ZFS, что обеспечивает более гибкое управление СХД и высокую надежность хранения данных. «Когда мы говорим о лучших качествах QuTS hero, я имею в виду наличие в ZFS практически неограниченное количество снимков (snapshots), а так же встроенные функции дедупликации, сжатия (compression) и уплотнения данных (compaction) — все эти функции имеет QES. Наличие возможности инсталляции различных приложений из QNAP App Center, в том числе установки сервисов приложений (виртуализация, Web-сервер, сервисы мультимедиа и пр.) — это, в свою очередь, является отличительной чертой QTS», отметил Карлис Луцс. Выпуск новых QNAP NAS, оснащенных QuTS hero компания осуществляет за счет добавления новых моделей к уже имеющимся популярным сериям, нацеленным на определенные сегменты. Например, на данный момент самыми востребованными моделями для SMB являются TS-X83XU на процессорах Intel Xeon и TS-X77XU на чипах AMD Ryzen — с лета этого года клиенты компании имеют на выбор две опции — модели TS-X83XU / TS-X77XU с ОС QTS и две опции с новой ОС QuTS hero. Если же клиент выберет вторую опцию, то ему нужно заказать модель TS-hX83XU / TS-hX77XU. Наличие буквы «h» в названии означает, что конкретная модель построена на ОС QuTS hero.

Комментируя влияние пандемии на бизнес компании Карлис Луцс отметил, что пандемия в первую очередь повлияла на своевременные поставки компонентов, что существенно сдвинуло сроки отгрузки устройств клиентам. Некоторые комплектующие отсутствовали более трех месяцев и безусловно, это сказалось на объемах производства компании. К тому же, глобально бюджеты на закупку новых корпоративных ИТ-решений были сокращены, и это сказывалось на продажах. Но уже во второй половине года производство полностью восстановилось, и начал восстанавливаться спрос, с учетом отложенных проектов.

Наиболее востребованы продукты QNAP сегодня для решения различных критически важных задач, например, создание различных резервных копий данных с рабочих станций, виртуальных машин, и даже Google Workspace и Microsoft 365. Актуально также применение СХД от QNAP не только для хранения данных, но и, скажем, для управления видеонаблюдением. «На протяжении большого периода времени у QNAP было два основных направления продуктов — NAS и NVR (Network Video Recorder). Теперь функциональность для управления видеонаблюдением по умолчанию включена в стандартный набор приложений QNAP NAS. И это широко востребовано», подчеркнул Карлис Луцс.

Выступающий также отметил, что бизнес QNAP на территории бывшего СНГ, а так же в Украине развивает немецкое подразделение тайваньской QNAP Systems. В числе дистрибьюторов компании сегодня — Elko, ERC, МУК, а также специальные партнеры — «Спецвузавтоматика» и Comtrade. Компания делает серьезную ставку на украинский рынок и намерена уделять ему должное внимание, подытожил Карлис Луцс.

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