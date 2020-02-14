Доход «Киевстар» в IV квартале 2019 г. вырос до 5,8 млрд грн.

14 февраля 2020 г., 16:45

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Общий доход «Киевстар» в IV квартале 2019 г. увеличился на 16,1% в годовом сопоставлении и достиг 5,8 млрд грн. Капитальные инвестиции выросли на 114,4%. Всего за 2019 г. компания вложила в развитие свыше 5 млрд грн. Это позволило охватить 4G-связью территорию, где проживает более 74% населения Украины.

Количество пользователей мобильного интернета в последней четверти 2019 г. достигло 16,9 млн, рост на 14,6%. Потребление трафика увеличилось до 4263 Мб на абонента. Благодаря росту потребления и увеличению количества интернет-пользователей, показатель ARPU в четвертом квартале повысился на 17,4% до 68 грн. Потребление голосовых услуг практически не изменилось, и в отчетном квартале абоненты в среднем использовали по 577 минут на месяц. Общий операционный доход от мобильной связи в IV квартале вырос на 15,3% до 5,4 млрд грн.

Количество абонентов, которые используют по несколько SIM-карт различных операторов, постепенно снижается, что является обще рыночным трендом. В результате этого тренда за отчетный период количество SIM-карт сократилось на 0,6% в годовом сопоставлении. Услугами мобильной связи «Киевстар» воспользовалось 26,2 млн абонентов.

Доходы от фиксированной связи увеличились на 14% до 355 млн грн. В основном, благодаря росту на 10,8% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных («Домашний Интернет»). Показатель ARPU «Домашнего Интернета» вырос на 6,2% до 75 грн.

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